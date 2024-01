Fernando Lesme está muy cerca de hacer realidad su gran sueño con Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense ratificó que busca un delantero, pero después de algunas negociaciones que no se concretaron, los rojinegros evitan referirse de manera pública a algún candidato en específico hasta que no esté todo 100% concretado y eso podría ocurrir este mismo jueves.

Fernando Lesme haría realidad su gran sueño de jugar con Alajuelense. Las negociaciones avanzan bien y rápido para que él se vista de manera oficial con la camisa rojinegra, acompañando en ataque a Jonathan Moya, Johan Venegas y Esteban Cruz.

Minutos antes del partido en el que Alajuelense derrotó a Puntarenas por 0-1 en la ‘Olla Mágica’, el vocero del club, Marco Vásquez, se mostró cauteloso y reservado, sin mencionar ningún nombre.

Andrés Carevic prefirió no mencionar las características de Fernando Lesme cuando se le consultó sobre él, aunque la pregunta se le planteó como un criterio del futbolista, más allá de que llegue o no a Alajuelense.

Sin embargo, en otro escenario se confirmó que la negociación de Alajuelense por fichar a Fernando Lesme es real.

Después del empate entre Grecia y Sporting, el dueño y técnico de los griegos, Javier San Román, lo manifestó de manera directa.

Primero expresó que él tiene la fortuna de llevar 23 años en el fútbol y le encanta esa pasión que lo ha llevado a Paraguay, México, Argentina, Costa Rica y Honduras. Así que ha hecho contactos para ver jugadores, explorar nuevos mercados y ese fue el caso con Fernando Lesme.

Apuntó que ese atacante llegó a Grecia para que rindiera y deportivamente les diera grandes alegrías, objetivos que cumplió. Además, para que si resultaba, la vitrina culminara con un buen negocio.

“Yo no concibo que en este fútbol nuevo, los equipos grandes quieren como aplastar al chico. Que es con Lesme le damos tanto a Grecia y listo... Y así se maneja la gente de mandos medios altos de la Liga. Yo estoy abierto a tener un diálogo frontal con don Joseph (Joseph), llegó una oferta y ha ido caminando”, confesó Javier San Román.

Pronunció que él no trajo a Lesme pensando en que terminara jugando en Alajuelense, Saprissa, Herediano o Cartaginés, sino que él visualizaba al guaraní dando otro salto.

“Yo tengo los contactos para que juegue en México, en Estados Unidos o en Europa. No los necesito, entonces sí hay un precio, que cuando yo traigo a un jugador lo visualizo, ese precio con mucho gusto negocio con Heredia, con la Liga, con Cartago o con Saprissa, pero yo no voy a mover mi precio porque es esto porque va al mercado local, o esto si va al extranjero”, reiteró.

Eso deja entrever que al entablar la negociación, posiblemente Alajuelense le planteó algo que incluso la misma Peggy Guillén manifestó en junio pasado, cuando el paraguayo estaba haciendo pretemporada en México con Celaya. En esa ocasión, la gerenta de Grecia declaró que si Lesme se quedaba en el fútbol nacional, tenía un precio, pero que si salía del país era otro.

“Con mucho gusto me sentaré a tener pláticas con don Joseph, Lesme también pertenece el 50% a Celaya y veremos, pero sí quiero respeto y un trato equitativo. Yo respeto mucho a la Liga, a Saprissa, a Heredia, pero exijo lo mismo. Si vamos a negociar con condiciones justas, claro, estoy abierto y vamos viendo qué pasa”, recalcó Javier San Román.

Grecia considera que la ficha de Fernando Lesme cuesta $1 millón, cifra que Alajuelense no pagará en este momento. Lo que la Liga gestiona es un préstamo y el dueño de Grecia aseguró que está abierto a esa posibilidad.

“Lesme tiene un precio aquí, o en Europa, México, MLS y es alto. No es que como es aquí es más bajo y si va a otro lado es más alto, no. Yo no estoy dispuesto a eso, sí estoy dispuesto a negociar, sí estoy en la mejor disposición. Hablo mucho con Celaya y ahí lo ven bien. Vamos con calma y vayamos viendo. Obviamente Fernando quiere ir”.

Javier San Román también emitió su criterio sobre esos episodios en los que Fernando Lesme ha mostrado un coqueteo directo con Alajuelense. Incluso, recientemente mostró una fotografía en la que vestía una camisa de la Liga junto a unos amigos.

“En cuanto a lo de la playera obviamente no estoy de acuerdo, Fernando creo que es de las cosas que tiene que madurar, porque está joven. Él se debe hoy al Celaya, o a Grecia, pero si hoy se pone la de Grecia en un rato libre, no sé si hasta yo lo vería bien”, opinó el mexicano.

Añadió que hoy el Celaya es el club que hace una inversión, paga su salario y necesita un respeto total, pero también entiende que el jugador quiere estar en la Liga y que ha logrado que lo quiera la afición de Alajuelense.

“Eso es muy bueno y quizás se lo ha ganado con el trabajo que hizo, pero eso es una falta de respeto hacia Celaya y Grecia. No estoy de acuerdo, yo creo que si ven a Lesme jugando en Real Madrid y se pone una camiseta del Manchester, no le va a gustar al Real Madrid.

”Es así, para ser como los grandes tenemos que parecer los grandes. No es así, creo que Fernando irá madurando y entendiendo que eso no lo tiene que hacer y nada más”.

Javier San Román sustentó por qué la ficha de Fernando Lesme está tasada en $1 millón, amparado en que es seleccionado Sub-23 de Paraguay, tiene 21 años y mide 1,90 metros.

“Yo pertenezco a una industria ahora acá, ya se han dado esas cifras acá y luego medio se asustan. El paraguayo tiene mucha resiliencia, muchas ganas de salir adelante, de sobresalir ante adversidades y es una apuesta interesante para cualquier club que lo quiera y tiene valor”.

Reiteró que él está abierto a ciertos juegos financieros que se dan en el fútbol, porque tampoco lo suyo es trabar las aspiraciones de un club, o de un futbolista.

“El jugador quiere ir, el Celaya no lo ve con malos ojos y yo tampoco voy a ser un obstáculo. Voy a dialogar bien con don Joseph, le voy a hacer sentir lo que no me ha gustado que ha ido pasando, con mucho respeto y con ética profesional. Si se llega a un arreglo, buenísimo para todos”.

Según San Román, el objetivo es que estén de acuerdo la parte de Celaya, el jugador, Grecia y Alajuelense. Agregó que él tampoco quiere abusar ni mucho menos en esta negociación, donde quiere que impere y se haga lo que él califica como lo más justo.

“Y voy a traer a muchos más como Lesme, porque tenemos como club esa capacidad de hacerlo, jugadores en buenas condiciones, que puedan representar un negocio y que sean vendibles. Ojalá todo salga bien para todos, esa es la idea”, recalcó el mandamás de Grecia.