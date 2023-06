Fernando Lesme: del coqueteo con Alajuelense a la oferta de Herediano y su situación real

El constante y llamativo coqueteo de Fernando Lesme con Alajuelense mantiene a la expectativa a la afición rojinegra. Al liguismo le gustaría ver al paraguayo en su equipo, máxime que todo hace indicar que Jonathan Moya seguirá en el extranjero.

A Fernando Lesme le resta un año de contrato con Grecia y en este momento se encuentra en México, haciendo pretemporada con el Celaya, de la Liga Expansión.

Lo único que la jerarca de las ‘Panteras’, Peggy Guillén, tiene muy claro es que el guaraní no continuará en su equipo, porque este es el momento para hacer un negocio por el paraguayo.

“Él recibió una invitación de un equipo de México para hacer la pretemporada y para nadie es un secreto que allá será una vitrina más grande y que otros equipos lo puedan ver. Hay intención de ese equipo mexicano de una compra, pero lo más probable es que se pueda dar a través de otros equipos con los que ellos vayan a tener partidos amistosos”, relató Peggy Guillén.

Pero si aquel plan en México no se concretara, están las opciones en territorio nacional.

“En caso de que no, sí recibimos ofertas de algunos equipos nacionales, la más concreta es la de Heredia, que recibimos formalmente y esperamos que se pueda dar una venta, primero en el extranjero y en caso de que no, se pueda dar acá”.

Dijo que Fernando Lesme ya tiene que salir del equipo porque es su momento y que es la oportunidad de Grecia para recibir recursos, a través de una transacción importante.

“Obviamente como jugador él tiene intereses, él puede decir quiero jugar aquí o allá, pero también hay un contrato que cumplir. Su representante toma las decisiones también y respetamos mucho eso. La decisión que se vaya a tomar siempre va a ser primero en beneficio del equipo y del jugador”, apuntó, en referencia a que el propio Lesme afirmó que él quiere jugar en Alajuelense.

“Hemos recibido conversaciones, interés de la Liga, eso sí está claro, pero en cuanto a propuesta formal, la única que hemos recibido es de Herediano, de Cartaginés nos han consultado también, pero no hemos recibido propuesta”, comentó la presidenta griega.

¿Cuánto pesa la opinión del jugador? “Al final es el producto como tal, él tiene que decidir, pero cuenta la parte económica y el contrato que tiene con nosotros”.

Inclusive, ella es muy sincera y asegura que a Grecia le sirve más que Fernando Lesme sea comprado por el equipo mexicano.

“El valor no es el mismo a nivel nacional que a nivel internacional, o por lo menos el dinero puede venir mejor, que puedan pagar un mayor porcentaje. Y el representante buscó esa opción en México porque él sabe que lo mejor es que salga del país y ojalá que algún equipo lo pueda comprar”, indicó.

Peggy Guillén aclaró que la Liga no se ha comunicado con Grecia por Fernando Lesme, pero que el representante del jugador sí le comentó que los erizos tenían interés y preguntaron por él.

¿Qué piensan en Alajuelense de que Lesme diga que quiere ir a la Liga? Copiado!

Cuando Alajuelense se puso a trabajar en la reestructuración de su planilla, hubo personas del club que levantaron el teléfono para consultar sobre diferentes futbolistas.

El propio Ricardo Chacón admite que él mismo ha conversado con Fernando Lesme y que el delantero le contó que iba a México para hacer pretemporada.

Mientras conocía el calendario del Apertura 2023, el gerente general de la Liga dijo que a él no lo sorprende en lo absoluto que el paraguayo dijera abiertamente en Tigo Sports que le gustaría jugar con Alajuelense.

“Yo creo que hay muchos jugadores del ámbito local que quieren jugar con Liga Deportiva Alajuelense y conozco varios que abiertamente lo han dicho, pero en el momento en el que se pueda ver esa posibilidad, se puede valorar o no, dependiendo de las condiciones”, apuntó Ricardo Chacón.

Dijo que el guaraní tiene contrato y “todavía ese tema no lo estamos valorando, porque él tiene ligamen con Grecia”.

“Lo conversé con él y está haciendo una prueba en México, entonces hay que esperar a ver cómo le va con la prueba. No es que no nos interesa, porque es un buen jugador, pero ese tema no lo tenemos en este momento como una prioridad porque él tiene un ligamen y habría que esperar a ver primero cómo le va en México, porque si le va bien se quedaría allá”.

”Si él viene, entonces habría que valorar qué opción tiene, pero con ese ligamen de un año, es un poco complicado, porque ya serían tres partes las que tienen que ponerse de acuerdo”.

Ricardo Chacón entiende que la afición hace su propia fuerza por Lesme en redes sociales y que le gustaría que sea uno de los refuerzos rojinegros.

“Ah sí, por supuesto y a mí también, pero me comentó el otro día que estuve conversando con él que está en una prueba en México, así que ojalá le vaya bien y si al final regresa al país, Lesme siempre va a ser una opción porque es un jugador que ha demostrado muy buenas condiciones. Por su ligamen, todavía no estamos valorando a corto plazo que él pueda ser jugador de la Liga”.

Con él, ya se sabe cómo juega y no se correría el riesgo de que no funcione, como ha pasado con varios foráneos en Alajuelense.

“Por supuesto que nos interesa, porque él es un jugador que tiene condiciones muy especiales y estoy seguro que se adaptaría muy bien a Liga Deportiva Alajuelense, tanto que él quiere jugar aquí”, destacó Ricardo Chacón.

A Herediano no le importa que Fernando Lesme quiera jugar con Alajuelense Copiado!

Herediano quiere a Fernando Lesme en sus filas, máxime que los rojiamarillos no lograron contratar a otro delantero que tenían en la mira.

Los florenses fueron el único club nacional que hizo una oferta formal por el argentino Agustín Auzmendi, un romperredes en Honduras que dio mucho de qué hablar con Olancho, pero que decidió quedarse allá con Motagua. Así que Lesme entra en su radar.

“Sí hay interés, hemos hablado con su Junta Directiva y hay interés de que lo podamos traer, pero yo creo que el representante tiene otros objetivos que es llevarlo afuera de Costa Rica y ahí se están cerrando las negociaciones con él, porque viajó a México a cerrar algo allá”, expresó el gerente deportivo de Herediano, Robert Garbanzo.

Además, él le bajó el tono a lo dicho por Lesme, de querer ir a la Liga.

“Aquí hay que ser lo más profesional posible y a quién no le gustaría llegar a Alajuelense, a Herediano, a Saprissa… Él está tirando un nombre creo, nada más, no está diciendo que quiere ir nada más a la Liga. Si viene Heredia o viene Saprissa y le hablan creo que va a decir lo mismo, pero creo que es más atractivo para el representante en este caso ir a México a buscar otra oportunidad”, finalizó.

¿Cómo llegó Fernando Lesme al fútbol nacional? Peggy Guillén contó que cuando Grecia andaba en busca de refuerzos, les ofrecieron dos jugadores muy jóvenes, que estaban en un equipo de Panamá.

Eran Lucien Galtier y Fernando Lesme, que desde niños se criaron y jugaron en Panamá. “No les fue muy bien y nos los ofrecieron como en un paquete al central y al delantero.

Nadie apostaba nada por él, de hecho era nuevo para el mercado y le dimos el espacio. Cuando se dio lo de contratación, ellos venían a préstamo, pero por un tema de FIFA, que hay una cantidad equis de préstamos que se permiten a nivel de sistema, ya tenía todos los préstamos”, recordó.

Grecia tomó la decisión de que Lesme llegara libre y así hicieron la transacción.

“El equipo panameño nos pasó la ficha y nosotros decidimos darle el contrato a él. Es un tema de ruleta rusa, usted contrata, espera que sea un buen jugador, pero también es de suerte y trabajo. Él se tomó tiempo, todo un torneo de estar acá, trabajar, de saber que les faltaba, porque son como niños. Tienen 21 años, pero les falta mucho recorrido”, destacó la presidenta del Municipal Grecia.

