Andrés Carevic está satisfecho con solidez de Alajuelense, pero sabe que su equipo puede dar más

Liga Deportiva Alajuelense fue a la ‘Olla Mágica’ y obtuvo su segunda victoria en el campeonato, al imponerse 0-1 contra Puntarenas FC, con un tanto de Jonathan Moya.

Otra vez se vio a los rojinegros con una defensa modificada con línea de tres. Sobre eso, el técnico de la Liga repitió que él no cree mucho en los sistemas, sino en las referencias de juego que ellos tienen, de modo que pueden desenvolverse con tres en el fondo, pero también con cuatro.

“Lo importante es que estamos sólidos, que nos defendemos bien. Siempre esta cancha es muy complicada para todos”, aseguró Andrés Carevic.

El timonel de Alajuelense dijo que para Alajuelense es importante ganar por segunda vez consecutiva en el Estadio Miguel Lito Pérez, recordando que en el torneo pasado también lo hizo.

“Mantener el arco en cero y son tres puntos muy importantes para seguir en este inicio del campeonato, que siempre es difícil, tras una pretemporada corta y dura. Seguimos evolucionando para tener un buen funcionamiento y que el equipo siga avanzando”.

- ¿Le gusta como está jugando la Liga o está todavía lejos en la forma, en el estilo?

- Estamos muy satisfechos con la solidez del equipo, siempre los inicios de los torneos son complicados y más este todavía, al tener corto tiempo de preparación y que entrenamos fuerte. Este equipo a nivel de funcionamiento puede dar mucho más, pero lo importante es esa solidez y el compromiso que ha demostrado el equipo y que hemos ganado dos partidos muy importantes para nosotros.

- ¿Cuál versión de Celso Borges le gusta más? ¿Volante o defensa?

- Realmente lo ha hecho en algunas ocasiones y además a veces algún contención sale en esa posición en construcción de juego, así que no es algo que desconozca.

“Lo ha hecho de muy buena manera tanto en ese lugar como cuando a veces le toca jugar de contención, o de ahí sale para incorporarse a mitad de la cancha. Realmente es muy satisfactorio con él y con todos, agradecerle a todos los jugadores ese gran esfuerzo, gran compromiso, gran dedicación y con la seriedad con la que arrancamos este campeonato”.

- La Liga reactivó las negociaciones por Fernando Lesme. Independientemente de si se da o no, ¿qué criterio tiene de ese delantero?

- No estoy con el conocimiento de que sea oficial lo que me estás preguntando, entonces realmente no te puedo responder, porque no tengo ninguna confirmación de que contaremos con Fernando Lesme, entonces no puedo opinar de ese tema.

- ¿Para cuándo cuenta con Manjrekar James?

- Estamos con el tema del permiso, en este caso (defensa) hemos estado bien, estamos cubiertos. Esperemos que llegue el permiso para que esté disponible y seguir trabajando para que pueda ganarse un lugar como todos.

- Teniendo en cuenta cómo es el campeonato y lo rápido que va el torneo, ¿qué tan prioritario es tener al jugador ya? ¿Si van a contratar a alguien más debe ser pronto o esperar hasta el 31 de enero, al cierre del mercado?

- Nosotros arrancamos la pretemporada pensando que tenía que estar en el plantel, entonces claro que siempre es importante arrancar con todos. Sabemos que en estas fechas siempre es difícil por el corto tiempo que hay de preparación y es un mercado difícil, porque es a media temporada, no estamos a mitad de año, que hay más apertura.

“Si hay alguna posibilidad de que llegue algún integrante al plantel porque al club le conviene y va a ser satisfactorio y nos va a ayudar, tenemos hasta el 31 de enero; si se puede concretar y ya serán seis fechas y se tendrá que acoplar rápido para lo que resta del campeonato”.

- ¿Cuánta injerencia tiene usted a la hora de escoger o de ver el perfil o tiene que ver el gerente y hasta el presidente para decidir qué jugador llega a la institución?

- Acá hay un proyecto, yo soy el técnico y tengo mi opinión, pero después está la opinión de la Junta Directiva, la opinión del gerente deportivo, hay una línea y yo soy empleado del club. Hay situaciones que son favorables para la institución y claro que siempre estoy acá dispuesto a trabajar fuerte en diferentes acciones.

“Con gente joven también, que se incorpora a la institución de liga menor, con los chicos que están trabajando en el primer equipo y esa es mi responsabilidad, siempre son decisiones compartidas, con puntos de vista y así se trabaja en esta institución desde que estoy acá”.

- ¿El equipo está tomando la idea de ese nuevo sistema?

- Tuvimos un partido controlado, donde no tuvimos riesgos en nuestro marco, salvo la primera pelota parada donde vino un rebote y salió al palo. Después creo que Puntarenas no nos generó peligro y eso es muy importante para nosotros. Tuvimos el control del partido, pero no aumentamos el marcador.

“El equipo hizo un gran partido en una cancha difícil para jugar, siempre acá no solo para nosotros, sino para todos los rivales, siempre es una cancha difícil. Es la segunda victoria consecutiva acá después de tantos años de no ganar y entonces desde mi punto de vista fuimos justos ganadores.

“Claro que nosotros pensamos que el equipo puede dar mucho más en funcionamiento, pero tengo que agradecer al jugador ese gran compromiso, la solidez con la que jugamos, con la seriedad que jugamos y para nosotros son tres puntos sumamente importantes. Entonces felicito a mis jugadores por el gran esfuerzo que hicieron”.

- Andan en busca de un ‘9′ y Anthony Hernández cuando llegó a Puntarenas lo hizo como un ‘9′. ¿Todavía él no se acopla al equipo?

- Yo no hablo mucho en lo individual, siempre hablo en lo grupal, pero para nosotros Anthony juega de extremo en nuestro equipo, no es nueve. Tenemos otras características de ‘9′ y después hay referencias que pueden ir por dentro o por fuera y tanto Anthony como todos los jugadores acá trabajan duro para ganarse un lugar y para ganarse un cupo.

- ¿Qué prioridad se le da al trabajo defensivo?

- Nosotros trabajamos de manera integral, siempre hacemos trabajos específicos defensivos, en mitad de cancha, ofensivos y no trabajamos ni dependemos mucho de la parte defensiva. Es un equipo que siempre trata de proponer, hacemos los ajustes necesarios y pensamos que con las referencias que nosotros marcamos seguimos teniendo el control del juego como lo hemos hecho en estos dos partidos.

“Es una alternativa más para nosotros, pero estamos muy satisfechos con el tema defensivo, esa solidez, mantener el cero en nuestro arco y de haber generado situaciones de peligro.

“En el partido pasado generamos también varias opciones, en este partido pudimos haber incrementado el marcador, pero es importante haber ganado y sobre todo en esta cancha tan complicada”.

- ¿Qué tan contento está con cómo se encuentra la plantilla en este momento?

- Bien, arrancamos como estaba previsto y con algunos chicos de liga menor que están trabajando en el primer equipo, que hicieron la pretemporada y como siempre hace esta institución, el proyecto que tiene esta institución. Estamos trabajando bien y de acá al 31 de enero, si surge alguna posibilidad que sea beneficiosa para el club, se tomará.

- El sábado regresan al Morera Soto. ¿Qué le dice a la afición de que jugar en casa siempre es importante y que en torneo pasado tuvieron algunos problemas en cuanto a eso?

- Volvemos a nuestra casa y siempre es importante jugar con nuestra gente, con el apoyo de nuestra gente, siempre muy agradecido, es el extra para nosotros. Después de algunos inconvenientes que hemos tenido de jugar fuera, volvemos a nuestra casa y es sumamente importante.

Ya disponible la venta de entradas para el juego de este sábado a las 6:00pm 🆚 Liberia en el Morera Soto.



🎟️ | https://t.co/QL2F6JoQBi pic.twitter.com/q0qCcCd6mT — Alajuelense Oficial (@ldacr) January 17, 2024

Tabla de posiciones

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.