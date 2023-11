Federico Calderón, directivo de Alajuelense: ‘Hay que ser campeones contra todo y contra todos’

Liga Deportiva Alajuelense experimentó un carrusel de emociones en un partido loco que tuvo de todo contra Herediano, pero en el que los rojinegros se dejaron el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Minutos después de que todo se acabó en esa tanda de penales, el directivo liguista Federico Calderón agradeció a la afición por ser el soporte para sacar lo que catalogó como una merecida clasificación.

“No dejaron de alentar; todo lo contrario, en los momentos difíciles como la sanción de un penal que no se debió de haber pitado, porque no hubo ninguna falta que pitar, la afición empujó al equipo hasta el último minuto”, afirmó Federico Calderón.

También dijo que ya para la ruleta rusa, la afición también jugó un papel preponderante, al crear el ambiente propicio para que fueran 100% efectivos en los tiros y apoyando a Leonel Moreira detrás de los tres tubos.

- ¿Cuánto representa cerrar en casa la final de la Copa Centroamericana?

- Es bien merecido, porque estamos terminando y llegando a la final como el equipo invicto y qué mejor que buscar cerrar con el trofeo de la Copa Centroamericana en casa, con nuestra afición, como bien se lo merece.

- Dijo que factores externos influyen en el partido. ¿A qué se refiere?

- Se vio muy claro que no hubo las mejores decisiones, un penal que jamás existió, que es difícil pensar que es un error de apreciación y al final en Liga Deportiva Alajuelense sabemos que hay que ser campeones contra todo y contra todos.

“El equipo demostró de qué está hecho y el cuerpo técnico y los jugadores se merecen definitivamente ese pase a la final por el despliegue físico que han hecho, táctico y mental en la cancha, venciendo todos los factores que estaban en juego”.

- Mucho se critica a los árbitros nacionales, pero con los extranjeros pasa lo mismo o es peor. ¿Será que los de casa no son tan malos a como se cree a veces?

- Cuando el fútbol de nuestra región realmente de pasos importantes para lograr el famoso Fair Play y tengamos un VAR, por ejemplo, en estas instancias, creo que muchas situaciones serían diferentes, pero los árbitros son humanos, tenemos que tener eso claro. A algunos les falta preparación, a otros tener el apoyo de la tecnología y por supuesto que es importante.

“El fútbol de hoy es rápido, es un fútbol donde la jugada en el marco contrario dura segundos y se va al marco oponente y la verdad que es importante que la tecnología apoye la labor arbitral”.

- ¿Joel Campbell fue traído para estas instancias, para este tipo de partidos?

- No, toda la planilla que tenemos fue traída y planificada para jugar los tres torneos y nuestro objetivo es ser campeón en los tres torneos. Hacia eso estamos apuntando con la plantilla que tenemos. Dimos un paso importante, no hemos logrado nada. Estamos disputando una segunda final y nos falta la tercera que es el campeonato nacional y hacia eso estamos trabajando.

“Por supuesto, hay que jugar el Torneo de Copa y hay que ganarlo. Hay que jugar esta final de la Copa Centroamericana. Y estamos trabajando para que nuestra afición se lleve esta alegría en casa, como la afición se lo merece, como los jugadores se lo merecen, como el cuerpo técnico se lo merece y como todo el personal que labora en esta institución”.

- ¿Por qué los partidos entre la Liga y Herediano se han vuelto tan tensos, de roce?

- Yo creo que nos falta un poquito más de ubicarnos quiénes somos nosotros los directivos. Los directivos no estamos para ponerle picante a un partido de fútbol que se disputa en 90 minutos dentro de la cancha entre once jugadores que son colegas, que ganan por la misma profesión, que defienden un escudo.

“Creo que a nosotros nos falta un poquito de tranquilidad y calma e invitar a la afición a que venga a disfrutar y no meter elementos picantes que realmente incitan a otra cosa que no es venir a disfrutar a un espectáculo de fútbol”.

- ¿Qué significa para la Liga estar en esta final de la Copa Centroamericana?

- Uno de los objetivos que nos hemos planteado, ya llegamos a dos finales y obviamente el objetivo es ganarlas, claramente. Creo que somos merecedores de dos finales, nos falta una tercera, pero hay que ganarnos ese derecho.

“Es el convencimiento de que el trabajo se ha planificado muy bien, el cuerpo técnico planificó esta parte del año con tres torneos, sabiendo que era muy complejo en cuanto a calendarización y este pase a la final nos demuestra que el equipo está para cumplir los objetivos, que es ganar los tres campeonatos en los cuales estamos jugando”.

- ¿Harán algún reclamo ante Concacaf por el arbitraje?

- El tema del arbitraje es muy complejo, son seres humanos, creo que como región y como país nos falta tener un poquito más de apoyo con tecnología. En los países de primer mundo donde el fútbol son ligas muy competitivas existe el VAR. Que también cometen errores, estamos de acuerdo, pero realmente apoyan mucho la labor arbitral.

“Le tocará a la Concacaf evaluar la labor del árbitro que vino, que pitó cosas que no vimos. Vimos un segundo tiempo muy claro, marcado en cuanto a decisiones arbitrales y ellos tienen jefes que evaluarán el trabajo que vinieron a hacer acá. Obviamente nosotros no estamos satisfechos con el arbitraje en esta semifinal, una instancia donde no se pueden dar estos gruesos errores que cometió el cuerpo arbitral”.

- Antes en este estadio cuando había un golpe duro en un partido la afición decaía. En este partido hubo un carácter fuerte de ambas partes, del equipo y de los aficionados. ¿Qué puede decir de esa sinergia que se vio en el estadio?

- Claramente nuestra afición vino a apoyar y creo que la afición se merece una doble felicitación, no solo por apoyar, sino porque no cayó en el juego que en algún momento nos quiso meter Herediano, en incitar a la afición. En esto no tenemos que olvidar que es un juego.

“Hay 22 jugadores en la cancha que son los que disputan y creo que a nosotros como directivos, como staff de instituciones respetadas, como es Liga Deportiva Alajuelense y como es el Club Sport Herediano, nos toca tener consciencia de que lo que hay que invitar es a venir a disfrutar del espectáculo.

“No incitar a la afición a venir a desahogarse, o tal vez influenciada por comentarios que se dan de directivos en contra de jugadores, en contra de situaciones, que no conviene.

“La afición nuestra se merece ese doble premio, por venir a disfrutar y apoyar al equipo y no caer en el juego de la otra directiva, en donde claramente venía a incitar en un ambiente que no es de fútbol. Creo que como país, teníamos una fiesta única.

“Costa Rica es el único país que estaba disputando una semifinal con dos equipos ticos y lejos de incitar a la afición a no tener una fiesta, había que invitarla a venir a disfrutarla. Tuvimos muchos aficionados heredianos que son bienvenidos y se les trata con respeto, como se merecen, porque somos costarricenses, porque esto es un deporte, esto es fútbol”.