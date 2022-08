Fabián Coito no quiere conformismo ni relajación en Alajuelense

Fabián Coito atendió este miércoles a los medios de comunicación en la conferencia virtual de rigor organizada por Concacaf. (Captura de pantalla)

Alajuelense le devolverá la visita al Alianza de Panamá y aunque la Liga presentará rotación en su equipo, al tener una ventaja de 5 a 0, Fabián Coito apuesta por la victoria en el Estadio Universitario.

El partido será a las 6:15 p. m. (hora de Costa Rica) y el técnico charrúa dejó muy claro que no quiere conformismo ni relajación en la Liga.

En este semestre tiene tres torneos a los cuales debe hacerle frente. ¿Cuál es más complejo de planificar?

Puntualmente no es la complejidad del torneo en sí, si bien son formatos totalmente diferentes y rivales de distintos países con sus características, sino es compartir en un mismo momento, en un mismo periodo de trabajo dos torneos a la vez.

Con viajes de por medio, preparación de partidos, planificación, regulación de cargas, fatigas, ir preparando para cada partido un equipo que nos permita poder lograr el resultado deportivo.

La complejidad surge de la convivencia de los dos torneos en forma simultánea, más allá de que un torneo sea más complejo que el otro. Son diferentes.

En el torneo local, la sucesión de partidos permite cuando no se obtiene un resultado deportivo, de repente al siguiente partido recuperar o por lo menos compensar algo de lo que sucedió antes en este partido de ida y vuelta.

En cada partido hay muchísimas cosas en juego, porque puede comprometer seriamente el continuar en el torneo o no y de esa manera hay que encararlo.

¿Es complicado plantear un partido con esa ventaja, cuando se sabe que posiblemente el rival vaya a crecer?

Quizás la preparación del partido, que se centre mucho en la mentalidad del futbolista, de que todavía no hay nada definido en esta llave. Ha habido un primer partido que marca cierta tendencia, o un resultado deportivo que nos favoreció en primera instancia.

Falta la mitad del juego, faltan 90 minutos, en diferentes condiciones, seguramente del rival, por supuesto del contexto y también de nosotros, porque no hay dos partidos iguales.

Estamos muy claros de que no hay nada decidido, que va a depender de lo que suceda en el partido en el momento de jugarlo y para eso nos hemos preparado.

¿Cómo enfoca este partido, que podría prestarse para darle minutos a jugadores que no han sido muy habituales en el equipo?

Nosotros estamos dentro de la planificación de cada partido considerando un montón de aspectos. Por supuesto la preparación del partido es de lo nuestro, desde las condiciones o lo que va a intentar imponer el rival y también, en esta sucesión tremenda de cargas que están teniendo los futbolistas por la gran continuidad de partidos en muy pocos días.

Con toda esa información, nosotros planificamos cada partido. A veces acertamos y a veces nos equivocamos. Dentro de esta planificación y cuando nosotros tomamos la decisión no sabíamos ni siquiera qué día jugábamos el partido del torneo local a la vuelta de Panamá.

Decidimos ir con futbolistas que están dentro de la institución y que por ahí algunos no han tenido tantos minutos, pero que nos garantizan el rendimiento y la fortaleza del equipo con eso planificamos el partido.

Por encima de todo estamos muy claros de que no hay nada decidido todavía.

¿Cómo será la planificación del partido de este jueves, teniendo en cuenta que la serie la va ganando Alajuelense con comodidad y cuánto está pensando en el partido del domingo contra Herediano? ¿Cómo afronta estos dos frentes en el torneo nacional y en Liga Concacaf?

Consideramos mucha información al momento de la planificación de cada partido, eso es tarea de los cuerpos técnicos y a veces nos sale perfecto y a veces no, lógicamente que apuntamos de lleno a este partido que tenemos este jueves, considerando también que el fin de semana tenemos un partido muy duro, muy exigente y muy importante para el torneo local.

Sin desatender lo que tenemos este jueves, en la preparación de este partido y con el resultado que obtuvimos en casa, nos permite imaginar un partido, donde podamos ser un poquito más conservadores, al momento del planteamiento con el objetivo de cederle el desgaste al equipo rival y nosotros aprovechar ciertas condiciones de varios futbolistas nuestros para ganar el partido, que también en definitiva es el objetivo que traemos.

Más allá de cómo haya salido la serie o la primer parte de esta serie en casa, el objetivo que perseguimos es seguir fortaleciendo el equipo, que se siga consolidando, que siga ganando en confianza y, por lo tanto, tener un resultado deportivo que no solamente nos permita seguir, sino con la intención de ganar el partido.

En ese reparto de cargas, de fatiga, de recuperaciones, ver un poco porque aparte de este partido que jugaremos este jueves, no solamente es en otro país, con el desgaste lógico que significa el vuelo, el viaje, el cambio de país, sino también a dos horas y media o tres de la capital de Panamá.

El martes llegamos muy tarde por la noche a esta ciudad, a cenar, a descansar, le dimos prioridad esta mañana al descanso y a la alimentación.

Luego de la conferencia tendremos un primer contacto desde lo táctico con los futbolistas a través de una charla y en la tarde vamos a redondear lo que haremos, con la preparación del partido desde le funcionamiento.

Creemos que tenemos un potencial en el equipo que nos permite imaginar un resultado deportivo favorable.

¿Puede adelantar algo de la alineación, porque hay tres jugadores que podrían debutar en el primer equipo, como Erick Cabalceta y los muchachos que inscribieron a última hora?

Podrían debutar, también Bayron Mora es el arquero que viajó con nosotros, no estoy muy claro en cuanto a los debut, porque no conozco bien si ya tuvieron minutos en un torneo internacional o en Primera División.

La alineación no, no por no compartirla o darla públicamente. Primero, como corresponde, quiero que sean los futbolistas los que sepan quiénes van a iniciar el juego de este jueves y luego no tengo ningún problema en comunicarla.

Es mantener la coherencia o la forma que tenemos siempre, de que el futbolista nunca se vaya a enterar por otros que no sea de nuestra parte, si va a iniciar el juego o si va a estar a nuestra orden para el partido.

Sea quien sea, creo que tendremos un equipo que nos permite imaginar un buen partido de fútbol y lograr los objetivos que traemos a Panamá.