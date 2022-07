Fabián Coito: ‘No hay que enloquecerse por el resultado y pensar que todo está mal’

Fabián Coito sumó su primera derrota al frente de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Fabián Coito pudo dirigir a Alajuelense por primera vez desde el banquillo. Durante todo el juego pasó de pie, pegado a la raya y se produjo su primera derrota con los manudos.

Ocurrió en la visita a Herediano, un rival directo ante el que la Liga cayó por 3 a 0.

Los florenses superaron a Alajuelense línea por línea, desmoronaron a los rojinegros y los desmoralizaron, en lo que el propio técnico charrúa llamó “cinco minutos fatales”.

¿Le preocupa que haya sido superado tan ampliamente en todas las líneas de la cancha por un rival directo? Copiado!

Más que preocupar, el resultado deportivo cuando es adverso genera siempre cierto cuestionamiento a cierto planteamiento que podamos haber hecho. Lógicamente que haber tenido este partido en estos momentos, contra un rival fuerte, que va primero, que hasta el momento iba junto con nosotros, imaginábamos otro partido.

Se dio este partido, donde nos cortaron el vínculo entre medio campo y ataque, nos empezaron a dividir las líneas, una buena planificación, una acción muy buena del equipo rival que nos superó. Yo creo que no hubo una diferencia de tres goles entre los equipos, porque se dieron dos goles muy rápidos en el comienzo del segundo tiempo.

Ni siquiera ninguno de los dos equipos había hecho méritos en ese momento del segundo tiempo para convertir y nos encontramos con dos goles que hicieron una diferencia bastante grande y seguimos intentando, seguimos buscando, con mucho más nerviosismo, con mucha más desorganización. El rival mucho más tranquilo en la recuperación, en armar su línea defensiva.

Nosotros fuimos al frente en busca de descontar el marcador, que no fuera tanta diferencia y no lo logramos hacer. Más que preocupar, ocupa para lo que viene para el futuro, las cosas que debemos mejorar.

¿Qué puede decir de Rolando Blackburn, cuáles son las expectativas? Copiado!

No voy a hacer una valoración de los jugadores en estos momentos, pero es un jugador que va a ser importante para la Liga, en quien hay muchas expectativas.

Fue su primer partido, un partido muy duro, de poco espacio, muy friccionado, muy directo y no encontramos en él el juego que deseábamos para el centro delantero, por lo que comentaba anteriormente. Nos presionaron bien a futbolistas que organizan de cierta manera el juego ofensivo de nuestro equipo.

Por lo tanto, nuestros delanteros quedaron aislados del resto del equipo, luego de un comienzo bueno que tuvimos decaímos y luego ya nos costó mucho retomar el dominio del juego.

Los goles de Herediano, a quien felicito y ganó en muy buena ley el partido, llegaron quizás en momentos no de superioridad, sino algo que sabíamos, una transición ofensiva rápida por las características de sus jugadores.

Encontraron un penal, marcaron la diferencia y después, en muy pocos minutos del segundo tiempo nos encontramos con dos goles en contra que hizo un resultado muy extenso.

Los últimos entrenadores de la Liga se han ido porque el famoso partido grande contra rivales que son directos, no terminan de ganarlos. Usted tiene su primer partido de este nivel y sale goleado y su equipo juega mal. ¿Siente que a sus jugadores les cuesta este tipo de partidos? ¿Le inquieta eso? Copiado!

No noté a los futbolistas de una manera diferente a los partidos habituales, se dio este partido, está dentro de lo posible. No hicimos un buen partido, creo que tampoco hubo tres goles de diferencia entre los equipos y hay que observar lo que hicimos, en lo que nos equivocamos, lo que hay que corregir y seguir para adelante.

Muchas veces el error y la equivocación es parte del desarrollo y el crecimiento y ojalá que nuestro equipo que a partir de este resultado negativo que nadie quiere y que siempre duele perder este tipo de partidos nos sirva para corregir cosas, de cara al futuro.

¿Qué debe hacer para que esto no le vuelva a suceder? Copiado!

Yo creo que el partido lo define un poco esos cinco minutos fatales para nosotros, en donde Herediano salió en busca de recuperar rápido el balón, de atacar, de pisar el área y nos vimos sorprendidos, algo que no debería poder pasarnos, que nos ocurrió y que debemos corregirlo de cara al futuro, cuando el juego no nos favorece, hacernos sólidos, fuertes en defensa y no recibir goles.

El trámite del juego pasa por distintos momentos y cuando no nos favorece el trámite del juego no debemos de ser vulnerables como en algunos momentos lo fuimos.

¿Qué valoración hace de lo sucedido con Ian Smith? Copiado!

No voy a hacer valoraciones de los jugadores, por el tema de Ian Smith.

¿Qué pretende con Aubrey David, que ha jugado de central, de lateral derecho y lateral izquierdo? Copiado!

Es un jugador que nos puede dar altas alternativas en toda la línea defensiva, por supuesto. El otro día jugó muy bien como central, pero esta vez sabiendo de las condiciones en las que se podía dar el partido, quisimos ponerlo en un equipo que defensivamente fuera fuerte, que tuviera buen juego aéreo, que estuviera preparado para el ataque directo del equipo rival.

En cierta manera lo logramos, pero cuando tuvimos el balón y este es un equipo que se caracteriza por tener mucha participación de los laterales en ataque, no tiene el mismo juego de Ian, no es descubrir nada.

Y ahí, creo que Herediano también nos dio la posibilidad de atacar por ahí y nos presionó al momento de que le llegaba la pelota a él, perdimos balones y comenzó nuestro equipo a enfrentarse a un muro defensivo que lo único que hacía era generar ataques rápidos del equipo rival.

Es un jugador que nos da una alternativa con muy buena marca, en el uno contra uno, un buen juego aéreo y quizás no tanto la participación en el juego de ataque, que en algunos momentos del partido, sobre todo cuando estábamos en desventaja, lo hubiéramos necesitado un poquito más.

¿Cuáles son los aspectos que debe cambiar esta Liga? Copiado!

Debemos mejorar muchos aspectos, sobre todo ser más emocionalmente, tener más equilibrio y como le respondí la pregunta anterior, cuando el partido no nos favorece ser sólidos en defensa, soportar el ataque del rival y esperar, dar la vuelta.

Esa una característica que no debemos perder, porque lógicamente es un equipo que tiene la intención de estar en la definición de los torneos y por lo tanto nunca puede tener este tipo de partidos desde el punto de vista emocional. Donde rápidamente nos sacaron una ventaja que se hizo muy difícil de descontar.

¿Qué va a suceder con Bryan Félix, que sí podría ser tomado en cuenta en los partidos de Liga Concacaf? Copiado!

Bryan Félix está habilitado para los torneos internacionales y ahí vamos a considerarlo y contar con él. No estaba habilitado para este partido, por eso no fue tomado en cuenta.

¿Cuál es la visión con este equipo, con tan poco tiempo de trabajo? Copiado!

Trabajar en las condiciones en las que está dado todo, que es tener pocos días entre partido y partido, lo cual acorta mucho lo que es el plan de juego, la idea, la preparación física hay que irla regulando, porque este equipo comenzó entrenamientos una semana antes del torneo, luego de una exigente temporada anterior.

Desde el punto de vista físico es que está sometido a una gran carga que la estábamos llevando muy bien, no hay que enloquecerse por el resultado y pensar que todo está mal.

Hay que corregir los aspectos que están, sobre todo desde el punto de vista futbolístico y darle continuidad a esta idea que tenemos, no alejarnos de lo que creemos, haciendo ciertos movimientos, ciertos ajustes, de acuerdo a lo que nos va mostrando el torneo en su recorrido.

¿Qué le ofrece un jugador como Ian Smith que no le ofrece Yael López? Copiado!

Son jugadores con distintas características, los dos están a la orden. Ian había cumplido bien, esta vez tuvo un partido por debajo de sus posibilidades y lógicamente como en la general del equipo, no hay que apuntar a ningún futbolista en particular.

El más responsable es el entrenador en este resultado, en mi caso, por supuesto. Porque quizás más allá de algún nombre en particular no salió el plan que habíamos pensado y eso es más responsabilidad del entrenador.

¿Usted cree que el equipo está recuperado anímicamente de la derrota en la gran final del torneo pasado o cuánto tiempo necesitan para reponerse de golpes emocionales tan fuertes? Copiado!

No tengo dudas de que eso ya quedó atrás y el resultado no obedece a nada de lo que pasó antes, sino a una superioridad que Herediano mostró frente a nosotros y no nos pudimos llevar el partido como lo deseamos y como lo imaginamos.

¿Cree que el poco tiempo que ha tenido con el equipo influyó en la pérdida? Copiado!

Se debe la derrota a que Herediano fue superior en aspectos del juego, fue mucho más eficiente y eficaz que nosotros. Tuvimos algunas posibilidades cerca del arco, donde también de haber tenido una mejor resolución pudimos habernos puesto en ventaja en el partido y eso hubiese cambiado totalmente.

En estos partidos donde hay mucho juego por lo que es un clásico de este tipo, jugar contra un equipo fuerte como es Herediano en estos momentos, cometer algún error se paga caro.

No obedece al poco tiempo, porque las condiciones ya estaban dadas. Lógicamente todos los entrenadores queremos más tiempo de descanso y de recuperar futbolistas, pero eso no es ninguna excusa para nosotros, ni la vamos a poner al resultado.

El resultado fue que Herediano fue superior, debemos corregir, debemos prepararnos. El martes tenemos un partido internacional y el fin de semana volver a competir por este torneo que nos tiene que tener como animadores.