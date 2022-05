Expresidente de Ética en la Fedefútbol: ‘Desde hace año y medio no hay Comité’

Aunque hay muchas denuncias que podrían estar en investigación en tiempos de fútbol donde se habla de presiones a los árbitros, acoso a las árbitras, multipropiedad, representantes de jugadores en conflictos de interés por ser también socios en equipos o incluso se cuestiona el descenso de Jicaral, el Comité encargado de velar por los temas éticos no existe desde hace año y medio.

Así lo reveló su último presidente, el abogado Freddy Sandí Zúñiga, un exjuez pensionado y uno de los integrantes del Comité que sancionó a Jafet Soto, Orlando Moreira, Pablo Salazar y a Cristian González por la negociación de acciones en las que el gerente herediano había pagado por ellas, con dineros propios, de una sociedad suya y con intervención del vicepresidente de Fuerza Herediana.

¿Desde cuándo no sesiona el Comité de Ética?

“Como año y seis meses, porque en ese entonces renunciaron dos miembros y al no estar conformado con al menos cinco, no puede sesionar. Le solicitamos al Comité Ejecutivo de la Federación que hiciera los nombramientos y a la fecha no solo no los han designado, sino que a quienes quedamos se nos venció el periodo desde hace un año. No hay Comité de Ética”.

¿Había casos pendientes cuando dejaron de reunirse?

Sí, el del presidente de Linafa, Juan Carlos Román, por una denuncia en los medios de venta de productos a dicha Liga por parte de una sociedad que supuestamente tenía relación con él. Solo faltaba la audiencia final y el fallo”.

¿Tenían un plazo para resolver casos?

“Sí, no recuerdo bien, pero creo que es de un año. Es posible que ese caso ya esté prescrito”.

¿En este u otros casos hubo alguna presión de gente del fútbol para retrasar la investigación o algo similar?

“Nosotros no teníamos nada que ver con el fútbol. Don Rafael Sanabria fue magistrado, yo juez penal, había una historiadora y un filósofo. Por ese tipo de integración, éramos totalmente independientes e imparciales”.

¿Qué paso cuando enviaron la nota al Comité Ejecutivo. Les respondieron algo?

“No. Nunca. No supimos nada y de hecho no nos volvimos a reunir”.

¿Podría ser que les estén cobrando lo resuelto en el caso Grecia- Fuerza Herediana, tomando en cuenta que ahora don Orlando Moreira, vicepresidente de esta última y uno de los sancionados, es parte del Ejecutivo y a lo mejor está molesto con ustedes?

“No sé. Eso habría que preguntárselo a los miembros del Comité Ejecutivo”.

¿Qué sabor le dejó a usted como presidente y a los demás miembros del Comité de Ética que un Tribunal de Alzada cambiara los castigos de un año a Moreira y Jafet por multas millonarias y redujera la sanción de Pablo Salazar a tres meses?

“Por formación venimos de un sistema judicial donde hay superiores y estamos acostumbrados a que se confirmen o revoquen las resoluciones. No podemos decir si se hizo bien o mal. Allá el Tribunal si hizo bien o mal. Solo se respeta la decisión”.

Ya usted no es miembro del Comité y le pregunto como abogado y en condición de expresidente. ¿Cómo ve el caso hipotético de un representante de jugadores que tiene muchos futbolistas en un equipo donde además es socio y para disputar el descenso debe jugar contra un rival dirigido por un técnico a quien él también representa? ¿Un caso así debería ser investigado por Ética?

“No le puedo emitir criterio porque mi nombre y el de los demás exmiembros podrían estar siendo considerados para el nuevo Comité de Ética y de darse el nombramiento y llegar un caso así, tendríamos que conocerlo”.

¿Usted todavía tiene expectativas de que lo nombren?

“Entiendo que todos los nombres anteriores están como posibles candidatos. Si no me designan entonces sí estaría en posibilidad de contestarle esa pregunta”.

¿Que esté Orlando Moreira en el Comité Ejecutivo puede ser un obstáculo para que los designen a ustedes?

“Es una pregunta para ellos, los del Comité Ejecutivo”.

¿En una época donde se habla de acoso a las árbitras, llamadas telefónicas de dirigentes a los árbitros, multipropiedad, agentes de jugadores que podrían ser dueños de equipos, no cree peligroso, grave, o cómo llamaría la ausencia de un Comité de Ética?

“En todos los países del mundo los comités de ética son muy importantes y deben existir, porque hay una serie de conductas cuya potestad de conocer y sancionar solo corresponde a ese Comité, no lo pueden asumir otros. Por supuesto que es muy necesario”.

¿El último caso que resolvieron fue el de Fuerza Griega y Fuerza Herediana?

“Así es”.