Exjugador de Alajuelense encontró en su cuchara la forma para sostener a sus tres hijos y esposa

Rudy Dawson es chef.

Rudy Dawson, una de las expromesas de Alajuelense para su zaga a inicios de los 2000, no se rinde y fiel a su estilo de juego, el zaguero es un ‘pulseador’. El recién cerrado mercado de fichajes no lo favoreció y quedó sin equipo; sin embargo, él no se rindió y decidió entregarse por completo a su otra pasión: la cocina.

Dawson es chef por lo que ahora que se quedó sin trabajo en el balompié, decidió abrir una ‘ventanita virtual’, en la que usted puede deleitarse con la cuchara de un exseleccionado costarricense en divisiones menores.

Rudy explicó que desde el inicio de la pandemia, él y su familia han pasado momentos complejos, porque esta es la segunda vez en que no encuentra club; no obstante, es claro en afirmar que siempre han encontrado respaldo en su segunda profesión.

Al inicio del 2020, cuando el jugador quedó fuera de San Carlos, decidió iniciar su venta de comida rápida caribeña en San Carlos; empero, con la llegada de la pandemia las ventas se vinieron abajo, pero de igual forma apareció la opción de Sporting F.C., plantel con el que estuvo hasta diciembre pasado.

“Llegó la lesión de la rodilla y eso nos afectó mucho, entonces Sporting apoyó muchos meses, me abrieron las puertas y siempre estuvieron ahí, pero ya al final no terminaron la rehabilitación. Faltaban dos meses, Sporting tomó la decisión de no continuar y ahí empezamos desde diciembre a buscar opciones”, afirmó Dawson.

Sin ofertas en el fútbol, Rudy más que preocuparse por la falta de ingresos para salir adelante con su esposa y tres hijos lo que hizo fue buscar soluciones.

“La idea es que ya estamos montando el menú y lo que vamos a promocionar. La ventanita estará funcionando de jueves a domingo, se pide por medio de WhatsApp y nosotros bajamos y se los entregamos o pueden pasar a retirar acá”, explicó.

El exrojinegro contará con hamburguesas, pizzas y todo el menú tradicional de la cocina limonense como rice and beans, cocada, patí, entre otros platillos.

“Yo estudié en el Instituto Cosvic y en abril es la graduación. Duró 2 años la carrera y como a mi me gusta la cocina, pues siempre pensé dedicarme a esto luego del fútbol, pero trabajar comida lo más saludable y natural posible”, contó.

En principio, el deportista y su familia trabajarán con entregas en las zonas de Coronado, Moravia y Guadalupe, además de que anuncian que si usted es de lugares más lejanos ellos pueden hacérselo llegar por medio de un Uber Flash.

“La verdad es que Rudy tiene ese don, la cocina es algo que le apasiona, lo disfruta y lo hace con amor. Eso se ve reflejado en la presentación. Tenemos muchos clientes en Coronado y San Carlos y siempre quedan enamorados”, expresó Kimberly Brenes, esposa del futbolista.

La ventanita virtual de Rudy Dawson abrirá a partir del jueves 17 de febrero y los pedidos se pueden hacer al 7292-9669.

“Yo quiero seguir jugando porque siento que puedo dar, entonces el que se rinde es porque es un cobarde, hay que seguir insistiendo e insistiendo hasta lograrlo. Los que me conocen saben que daré lo mejor de mí. Si al final me va bien con la ventanita pues me quedará turnarme y hacer las dos cosas, porque no puedo quedar mal en la cancha y mucho menos a la clientela”, finalizó Dawson.

Rudy es un pulseador, un luchador. Ahora juega en la cocina, se defiende con recetas y busca sacar a su familia adelante con su otra pasión: el mundo culinario.