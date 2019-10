Y fue así como a Juan Carlos Rojas se le ocurrió hacer de Evaristo Coronado el chivo expiatorio de la crisis. Evaristo fue destituido. Con toda la carga de deshonor y humillación que este término connota. Destituido en el momento más negro del campeonato, de lo cual se desprende una tácita, no formulada, pero no por ello menos directa impugnación: si Saprissa no funciona, ello ha de ser por culpa de Evaristo. Una decisión inelegante, carente de clase y de tacto, indigna, inmerecida, inoportuna, ignominiosa, profundamente humillante.