¿Está en deuda Fernando Lesme en Alajuelense?

Alexandre Guimaraes otra vez dejó fuera de lista a Fernando Lesme, quien ha jugado muy poco desde que él tomó la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense.

Los únicos minutos que registra el paraguayo con él se dieron la semana anterior, cuando entró de cambio ante Cartaginés.

¿Ha quedado a deber Fernando Lesme? “No, no… Suhander Zúñiga no está, no está Michael Barrantes, no está Lesme. Lo que puedo decir es que es una decisión técnica, yo no podría decir que ha quedado debiendo”, respondió en FUTV el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, antes del juego que la Liga ganó por la mínima de visita contra Pérez Zeledón.

Añadió que Guima perfiló un equipo para el partido puntual contra los ‘Guerreos del Sur’, para las circunstancias que enfrentarían los erizos en San Isidro de El General.

LEA MÁS: Alajuelense triunfa en partido marcado por insultos racistas contra Joel Campbell

“Yo diría que no tiene nada que ver, a no ser que el profesor Guimaraes opine diferente. No tiene nada que ver con que no haya cumplido con la Liga. Él jugó el partido anterior, entró de cambio y yo lo que diría es que el profesor consideró que no necesitaba a Lesme para el tipo de encuentro que íbamos a enfrentar”, detalló.

Insistió en que lo mismo ocurrió con Michael Barrantes y otros jugadores, por las razones que sean. Al fin y al cabo, no pueden actuar todos los integrantes del plantel.

“A mí me hubiese encantado ver a Michael aquí, pero el profesor consideró que este partido era para los muchachos que trajo. Yo no me concentraría mucho en cuestionar el desempeño del jugador”, subrayó Marco Vásquez.

Dijo que Fernando Lesme se está acostumbrando a una nueva etapa en Liga Deportiva Alajuelense, con el trabajo de otro profesor.

“Poco a poco se irá acomodando. Yo no veo que tengamos un problema en este momento con él”, insistió el vocero de la Liga.

Después, el propio Alexandre Guimaraes respondió una pregunta sobre las ausencias de Fernando Lesme y Michael Barrantes.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes prefiere no hablar aún del clásico

“No hay ningún problema, son futbolistas que están dentro del plantel. Hicimos un colectivo para que fueran tomando minutos, más confianza y para que cuando los necesitemos estén con ritmo. Hicieron un buen colectivo, Bryan Ruiz nos mandó la información y lo hicieron bien. Nadie es indispensable y todos son necesarios”, destacó Guima.

Alajuelense llegó a 29 puntos y el miércoles recibirá a Grecia en el Estadio Alejandro Morera Soto. Después de eso, el próximo sábado esperará en ese mismo escenario a Saprissa, en el primer clásico de Alexandre Guimaraes como técnico de la Liga.