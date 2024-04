Alexandre Guimaraes prefiere no hablar aún del clásico

Liga Deportiva Alajuelense logró su cometido en un partido muy complejo, pues volvió a transitar por la senda del triunfo, por la mínima (0-1), contra un batallador Pérez Zeledón.

Para Alexandre Guimaraes, eso fue lo más importante y así lo ratifica en una de sus afirmaciones: “Se ganó y a veces hay que ganar así”.

Se acerca el clásico nacional, la primera vez en la que Guima dirigirá a la Liga contra Saprissa. Sin embargo, de eso aún no quiere hablar, porque primero está el partido contra Grecia, que será el próximo miércoles, también en el Estadio Alejandro Morera Soto.

- ¿Qué significa este resultado para Alajuelense?

- El triunfo es importantísimo, se los hice ver a los jugadores porque teníamos que salir de acá ganando. Las modificaciones fueron con esta finalidad, de tener mayor volumen ofensivo con diferentes intérpretes y las aceleraciones. La victoria es importante. El miércoles recibimos a Grecia y es el partido en el que estamos enfocados. No hablaremos absolutamente nada de lo que viene después. Se ganó y a veces hay que ganar así. Lo logramos. Fue importantísimo el aporte de los que entraron de cambio, nos dieron un segundo aire. Yo estoy bastante satisfecho.

LEA MÁS: Alajuelense triunfa en partido marcado por insultos racistas contra Joel Campbell

- ¿Por qué Alexis jugó como lateral izquierdo?

- Alexis creo que entendió perfectamente. No es un movimiento nuevo, lo habíamos hecho con Guillermo Villalobos, contra New England por la derecha. Alexis hizo lo que pretendíamos en esa función de él, cuando estábamos atacando con la libertad y él identificó cuándo se podía agregar al ataque. Queríamos tener una superioridad atrás para ganar los duelos.

- ¿Qué pasa con los laterales de la Liga?

- Nunca pusimos a Carlos Mora de lateral, tenía que hacer una función más de alero cubierto por James, Mitchell y Gamboa. En el lado izquierdo hicimos una modificación con Carlos para soltarlo más y que Carlos Martínez se ubicara nada más ahí. En ese aspecto hemos estado entrenando, trabajando variantes y haré todo lo que sea necesario para que el equipo gane. Si estas variantes llevan a que tengan que estar en sitios no acostumbrados, eso es el fútbol moderno.

- Aunque haya un juego a mitad de semana (ante Grecia), ¿realmente se puede omitir el clásico (del próximo sábado)?

- Nosotros, cuerpo técnico y jugadores solo vamos a hablar de Grecia. El foco era ganar y luego enfocarnos en Grecia, que es complicado. Primero lo primero. Hay que descansar, recuperar y planificar los dos entrenamientos previo al partido. Era una cancha pesada, difícil, muy dura y se necesita una recuperación.

- ¿Por qué no estuvieron Fernando Lesme y Michael Barrantes?

- No hay ningún problema, son futbolistas que están dentro del plantel. Hicimos un colectivo para que fueran tomando minutos, más confianza y para que cuando los necesitemos estén con ritmo. Hicieron un buen colectivo, Bryan Ruiz nos mandó la información y lo hicieron bien. Nadie es indispensable y todos son necesarios.

- ¿Cómo analiza la defensa, porque encajan pocos goles?

- Es con el librito, con el manual: primero me solidifico atrás, doy seguridad y a partir de ahí viene todo lo demás. Hemos hecho diferentes tipos de situaciones defensivas. Algunas zonas que los rivales encontraban así, que a la Liga la hacían sufrir mucho, lo hemos solventado y eso es vital para después ir a atacar. Y cuando estamos atacando, estamos descansando cerca. Como decía Bora en el 90, descansamos cerca de los receptores.

- ¿Qué puede decir de Johan Venegas, que anduvo hasta de defensa en el primer tiempo?

- En este corto tiempo, los conozco, pero hay algunos jugadores que entienden bien el juego y tienen mi total libertad y permiso para posicionarse donde sienten que pueden contribuir más. Él entendió que tenía que venir atrás, porque necesitábamos acuerpar a Celso Borges con las segundas bolas. Luego había que ir más encima de ellos. Johan entendió el mensaje y ayudó a Jonathan Moya y a Joel Campbell.

- Tiene 334 partidos entre Primera División y Selección. Acaba de llegar a 300 juegos en la máxima categoría. ¿Qué significa eso?

- Lo que me pone contento es que ganamos. El saldo es positivo en una profesión que me apasiona, me sigue gustando y espero llegar al partido 1.000 en algún momento.