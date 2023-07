Erick Lonis confiesa de lo único que se arrepiente de su carrera

Erick Lonis no se arrepiente de no haber jugado en el extranjero. Tampoco lo atormenta el gol que Berny Peña le hizo y que aún es recordado en el ámbito futbolístico. Sin embargo, hay algo en su trayectoria deportiva que sí cambiaría.

Lonis tiene claro que en sus inicios le costó mucho controlar su carácter, especialmente en el terreno de juego. Aunque nunca recibió un reclamo directo por parte de sus compañeros, sabe que pudo causar molestias en el vestuario.

“Algo que cambiaría de mi carrera es que en los primeros años reclamaba mucho a todo el mundo. Siento que era una forma de canalizar el nerviosismo y el estrés de mi posición, pero era un comportamiento perjudicial para el equipo”, reflexionó.

Lonis reconoce que también se dejó llevar por malos ejemplos del pasado en el fútbol nacional, considerando normal regañar y gritar a compañeros y adversarios.

“Luego pensé y seguramente algunos compañeros comentaban: ‘este señor siempre regañando, siempre gritando’”, mencionó.

Este comportamiento cambió en un partido entre Saprissa y Pachuca, cuando un técnico le hizo entender a Erick que estaba cometiendo un grave error.

“Me señaló al portero rival, Carlos Truco, quien en lugar de hacer lo que yo hacía, se dedicaba a comunicarse, a hablar... Todo lo que comunicaba eran instrucciones para mejorar a sus compañeros. Ahí aprendí”, reveló.

A pesar de haber tenido ofertas concretas de clubes en Argentina, México, Estados Unidos, Colombia y Guatemala, Lonis no se arrepiente de no haber jugado en el extranjero. Para él, tener una carrera académica era fundamental en su familia, tanto que soñaba con graduarse de la universidad. Nunca fue su sueño irse al extranjero, y cree que hay jugadores que nacen para defender una sola camiseta, y ese fue su caso.

En la recta final de su carrera, Lonis tuvo que tomar muchas medidas debido a una lesión en la rodilla. Sin embargo, asegura que no cambiaría la decisión de no jugar para cuidar su dolencia.

En cuanto al juego con los pies, Lonis admite que le hubiera gustado exigirse más desde el principio.

“Conociendo lo que sé ahora, me hubiera exigido más en el juego de los pies. Al inicio de mi carrera, no se le daba mucha importancia. Tal vez no nos preocupábamos tanto por eso”, externó.

En cambio, hay una jugada que la gente recuerda mucho y que generó muchas críticas: el gol de Berny Peña, quien desde la zona defensiva de Brujas anotó desde larga distancia. Erick no cambiaría su actuación en esa jugada.

“Cuando uno se equivoca, debe buscar la razón. En ese gol, la pelota venía a una altura complicada, yo estaba adelantado, Gabriel Badilla (q.d.D.g.) iba a disputar la pelota unos cinco metros adelante de la media luna. Entonces, traté de anticipar lo que podría suceder y salí un poco de mi posición, porque si Gabriel perdía la pelota, el delantero podía venir hacia mí. Por eso, debía estar un poco fuera para atrapar el balón”, describió.

“No tuve en cuenta que nadie tocó la pelota, por lo que estaba en una posición demasiado adelantada. La pelota pasó y picó en el suelo mojado y duro, y me superó”, concluyó.