"Luego estuve un tiempo en San José, por temas de trabajo y estudio prioricé otras cosas. En aquel momento la entrenadora de San José era Karla Alemán y ella me dijo que por qué no continuaba en el equipo de una forma, no como jugadora, sino en la parte administrativa y así comencé representando a San José ante la Uniffut, después asistí a varios entrenadores y bueno, entre vueltas y vueltas terminé siendo la presidenta de la Asociación de San José”.