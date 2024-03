En vivo: Alajuelense presenta a Alexandre Guimaraes como su nuevo técnico

Alexandre Guimaraes es el nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense. Él quería algo diferente después de convertirse en un trotamundos gracias al fútbol y llega a un equipo que tiene la urgencia de salir de un bache. Su contrato es hasta diciembre de 2024 y tendrá como una de sus manos derechas a Bryan Ruiz.

Las negociaciones entre la Liga y él empezaron el viernes por la tarde, unas horas después de que el club destituyó a Andrés Carevic y la dirigencia empezó a trabajar en definir su norte con el objetivo de que el equipo se levante y salga de esa crisis en la que se metió.

Todo estaba acordado, pero la firma se demoró mientras se revisaba el contrato como corresponde y se le daba tiempo al representante del técnico para que llegara al país. Conozca los pormenores de la negociación en este artículo.

A la hora de anunciarlo, la Liga destacó en su comunicado oficial que Guimaraes cuenta con una destacada trayectoria en Costa Rica, donde se consagró campeón en numerosas ocasiones, incluyendo el torneo de Copa en 1996, los títulos nacionales en 1998 y 1999, y el torneo Grandes de Centroamérica en ese mismo año.

Además de su éxito en Costa Rica, Guimaraes también triunfó en el ámbito internacional: dirigió a la selección nacional de Costa Rica en las Copas del Mundo de Corea del Sur/Japón 2002 y Alemania 2006.

En 2010, ganó la Copa de Clubes del Golfo con el Al-Wasl Football Club de Emiratos Árabes, y su logro más reciente fue con el América de Cali de la Primera División de Colombia, donde se consagró campeón en 2019.

Para este nuevo proceso, el profesor estará acompañado del auxiliar técnico Juliano Silveira y el preparador físico Martinho Do Prado, ambos de nacionalidad brasileña.

“Por último, anunciamos la incorporación de Bryan Ruiz como segundo auxiliar. El exjugador y excapitán de Liga Deportiva Alajuelense sumará su liderazgo, experiencia e identidad manuda al cuerpo técnico rojinegro. Le deseamos muchos éxitos al nuevo cuerpo técnico manudo en este nuevo proceso en donde todos los liguistas debemos estar unidos”, señaló el comunicado oficial de Alajuelense.

Alexandre Guimaraes tuvo la oportunidad de dirigir en lugares que jamás imaginó y hoy el fútbol y la vida lo ponen al frente de Alajuelense.

Después de su segundo paso por el América de Cali, el técnico de 64 años se tomó algunos meses para definir bien lo que quería.

Salir del país de nuevo no era algo descartado por Guima, pero eso debía ser si llegaba una oferta bastante atractiva. Tampoco es que tuviera decidido quedarse en el país, pero si se presentaba esa posibilidad y le resultaba interesante, la tomaría.

Él sabe mejor que nadie que en el fútbol todo puede cambiar de la noche a la mañana.

Nunca se negó a trabajar en Costa Rica, pero no había llegado una opción que lo atrajera. Esa es la gran razón de todo este tiempo de ausencia en el fútbol costarricense.

Alexandre Guimaraes hace poco fue panelista en el Foro de Innovación y gestión deportiva de Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín)

Durante los últimos años encontró un nicho en otros mercados y elevó su experiencia, manteniéndose activo desde la línea en un fútbol competitivo, de exigencia máxima en Conmebol, dirigiendo incluso en Copa Libertadores.

El mes anterior, él visitó Monumental para participar en el programa 120 Minutos y dijo cómo estaba su presente y por qué se encontraba en stand by: “No ha sido nada que me haga moverme, ya tengo mucho rato de estar afuera y para que vuelva a salir, tiene que ser alguna cosa que me atraiga realmente, que valga la pena”.

No tenía claro qué pasaría, ni que este 12 de marzo sería presentado como el nuevo entrenador de Alajuelense, un reto desafiante que le agrada.

Al hacer un recuento de su carrera como técnico propiamente en Costa Rica, el antecedente fue ser auxiliar de Carlos Linaris.

Según datos del periodista y estadígrafo Alexánder Gaitán, de Repretel, el despegue de Guima en el banquillo empezó con Belén, donde dirigió 73 partidos entre liga y copa, con un rendimiento del 46% y con ese equipo ganó el Torneo de Copa de 1996.

Dirigió a Herediano en la temporada 1996-97, donde acumuló 40 partidos y el rendimiento fue del 60%.

Alexandre Guimaraes llegó al banquillo de Saprissa en 1997 y su mejor rendimiento con los morados lo tuvo en ese ciclo, siendo bicampeón, con una productividad del 71%. Ese ciclo se acabó en el año 2000.

Después de lo hecho con la Selección de Costa Rica y su bautizo como técnico mundialista en Corea y Japón 2002, regresó a dirigir en el campeonato nacional en 2003, cuando arribó a Cartaginés. Ahí duró apenas 13 partidos.

Pasaron ocho años y regresó a Saprissa, en la temporada 2011-2012. Ahí acumuló 44 juegos, con un rendimiento del 57%. Tras su salida, empezó ese periplo por clubes del extranjero en diferentes partes del mundo.

Doce años después, Alexandre Guimaraes regresa al fútbol nacional y lo hace con Liga Deportiva Alajuelense.

Los jugadores de Alajuelense se entrenarán por primera vez con Alexandre Guimaraes este mismo martes 12 de marzo. La práctica será a las 4 p. m. en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

A partir del momento en el que Guima se marchó al fútbol de la India y en su paso por diferentes clubes desde entonces, él ha estado acompañado por dos brasileños. Se trata del asistente Juliano Fontana y el preparador físico Martinho do Prado.

Ellos son los elegidos para afrontar este desafío con Alajuelense, pero también, Guima estará acompañado por Bryan Ruiz como asistente.

