Elías Aguilar le abre las puertas a la Selección Nacional a pesar de sus malas experiencias

Sus dos anotaciones en el arranque del Torneo Apertura 2023, su buen juego y entendimiento con Luis Ronaldo Araya son hasta ahora las cartas de presentación del volante Elías Aguilar, quien regresó al Herediano para ser la figura en el medio campo.

El talentoso mediocampista admite sentirse valorado en el equipo, donde lo apoyan sus compañeros, el cuerpo técnico y los resultados, que tienen a los florenses como líderes del torneo con un fútbol demoledor y explosivo, en gran parte gracias a su trabajo.

Ese buen rendimiento quedó patente este domingo ante el Saprissa, siendo el guía del equipo que derrotó 1-2 al Deportivo Saprissa, aportando un gol y siendo decisivo en el accionar del equipo dirigido por el técnico Jeaustin Campos.

Sus buenas actuaciones sin duda le abren la posibilidad de ser parte de la Selección Nacional para el nuevo proceso, tras la destitución del técnico Luis Fernando Suárez. Sin embargo, las experiencias de Elías no han sido las mejores, por lo que espera que en esta oportunidad pueda destacar en su propio país.

“Estoy tranquilo. Lo más importante y lo más hermoso es poder jugar. Agosto está lleno de partidos, jugamos los domingos y entre semana, y así sucesivamente. Vamos a mejorar como equipo, cada uno en su puesto, y espero ir creciendo cada día más”, afirmó Aguilar.

Elías, a quien muchos consideraban el hombre idóneo para tomar las riendas de la Tricolor, se marchó al fútbol de Corea del Sur en 2018, y las pocas veces que fue llamado para torneos internacionales o partidos de fogueo, su experiencia no fue la mejor y quedó el sabor amargo de las críticas y señalamientos por su rendimiento.

“Lo de la Selección queda en segundo plano. Sé que genera muchos comentarios, pero a veces no son tan buenos, y en otros fueron malos y muy negativos siempre. En lo personal, estar afuera me ayudó mucho. Mejoré en diferentes aspectos para ser un mejor futbolista, que es lo que quiero”, comentó Aguilar.

“Estoy feliz de estar en Herediano, donde me siento importante y me dan la oportunidad de jugar. Lo agradezco con anotaciones y pases gol para ayudar al grupo en lo que se necesite. El fútbol se trata de rendimiento, y por ahora me dedico a trabajar por el Herediano. Ya veremos si surge la oportunidad en la Selección”, declaró.

El gol frente al Saprissa es un estímulo para el volante de 31 años, quien enfatizó que están enviando un mensaje para lo que resta del campeonato.

“Esto es un mensaje. Queremos ir por todo. La verdad es que no debemos tener miedo de decirlo. Estoy feliz por el gol, muy contento. Aquí vamos, sumando minutos, sumando partidos y, como dije, ayudando a mis compañeros que se esfuerzan en cada entrenamiento“, reiteró Aguilar.

“Somos humildes, entrenamos muy bien y creo que se refleja en los partidos. Aún no hemos ganado nada, el resultado nos da la oportunidad de pelear por el liderato del torneo, y eso nos motiva mucho. Marcelo (Emanuelle), el preparador físico, me ha ayudado mucho. Soy consciente de que debemos mejorar día a día, debo dedicarme a entrenar y ahí está la recompensa en la cancha”, declaró.