El Saprissa con personalidad de Mariano Torres

La leve ventaja de la Liga, por su gol de visitante, en cualquier momento desaparece según advierte Mariano Torres. Asegura, que haber logrado el empate en el minuto 82, cuando los rojinegros acariciaban el triunfo, le da a Saprissa fortaleza adicional para el duelo restante.

Mariano Torres expresó que apelarán a que Saprissa siempre ha hecho buenos partidos en el Morera Soto. El capitán recalcó no ser imposible anotar en el campo manudo. (Jose Cordero)

Además, Mariano recordó que su equipo juega a gusto en el Morera Soto, ya lo ha demostrado otras veces y no es casualidad que Alajuelense tenga 10 clásicos sin ganarle a Saprissa.

Por si fuera poco, Albert Rudé, técnico de la Liga, tiene una gran deuda pendiente. Desde que se sentó en el banquillo rojinegro a finales de setiembre del año pasado, en cinco encuentros contra los tibaseños no ha logrado saborear la victoria.

Para esta ocasión, el cuadro rojinegro no necesita la victoria sino mantener el 0 a 0, gracias al tanto anotado como visitante en el Estadio Nacional (1 a 1), pero en Saprissa, parafraseando a Mariano Torres, ven la urgencia de anotar como una tarea que “no es imposible”.

“Otra vez demostramos que tenemos carácter y personalidad, cuando vamos con un resultado en contra sabemos cómo remontar”, aseguró el capitán morado.

¿El factor anímico, mental es vital para el juego de vuelta?

Los clásicos siempre son partidos aparte, muchas veces son feos, cerrados, pero bueno, tenemos la convicción y la fe de que cada vez que vamos al campo de ellos hacemos grandes partidos y sabemos cómo manejarlos.

¿Pesa el hecho de que la Liga tiene diez juegos sin ganarle a Saprissa?

No lo sé si puede pesar, cada clásico es aparte y quizá eso de los diez juegos puede ser ventaja, pero de momento yo no sé qué pensarán ellos. Pero a mi forma de ver, salieron más precavidos, no jugaron tanto, salieron más directo y eso se notó.

¿La presión es mayor para Saprissa porque debe ir a anotar? Si el juego queda 0 a 0 pasa la Liga.

Sabemos que debemos ir a marcar un gol, va a ser muy difícil porque al frente tenemos un gran rival, pero no es imposible. Tienen ellos una ventaja deportiva y nosotros vamos a buscar cómo inclinar la balanza allá.

¿Cómo se siente el equipo después del receso.? Fue un mes sin competir.

Creo que afectó mucho el clima y uno se siente pesado, la ropa pesa y todo pesa más, pero nada, creo que hicimos un buen trabajo y un gran esfuerzo. Los últimos clásicos en la casa de ellos hicimos grandes partidos, supimos marcar goles y vamos a ir con la misma convicción y pensamiento.

Saprissa tiene los recursos para sacarle la semifinal a la Liga, destacó Mariano Torres, quien apeló a la inteligencia en el rectángulo para lograr el objetivo.

“Tenemos que ser muy inteligentes y no volvernos locos de querer anotar el gol. Muy pocas veces los clásicos se dan abiertos”.

Hay que conservar la calma, finalizó Torres, quien sabe muy bien que Saprissa posee un recurso letal para los manudos: la táctica fija. Lo dijo Albert Rudé: “Ustedes no saben las horas que practicamos la táctica fija”. Sin embargo, de nuevo a balón parado, los tibaseños hicieron daño. Y con el buen manejo que poseen los josefinos de la bola muerta, cualquier tiro de esquina o remate de tiro libre, podría dictar sentencia en el Alejandro Morera Soto.