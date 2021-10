El Ricardo Saprissa sin público, un alivio para el Comunicaciones

El Saprissa superó en su casa al Santa Lucia de Guatemala, en los octavos de final de la Liga Concacaf. Ahora recibirá al Comunicaciones. (Jose Cordero)

Partidos de fútbol sin público ya se convirtieron en una regla de los últimos meses, pero su ausencia es más notoria en determinados juegos o canchas. Por ejemplo, un partido internacional o clásico en el Ricardo Saprissa, conocido en el área de Concacaf como un infierno para los rivales.

Para los morados sigue siendo una desventaja no contar con el apoyo de su gente, mientras los rivales respiran con mayor tranquilidad ante los incesantes cánticos y brincos. Eso sucede con el Comunicaciones de Guatemala, que este jueves estará en la Cueva para enfrentar a los locales a las 6 p. m.

Muchos de sus jugadores saben las condiciones que se podrían topar si la pandemia no impidiera el acceso a la afición. En el conjunto crema están los costarricenses Alexánder Robinson y Andrés Lezcano, además del exmorado Rafael Morales y Alexander Larín, quien jugó con Herediano.

Enfrentar al Saprissa sin público “cambia bastante”, asegura Lezcano, quien desde 2017 juega en el fútbol de Guatemala y llegó al Comunicaciones el año anterior.

El delantero recordó las ocasiones en que visitó el estadio tibaseño, sobre todo cuando formó parte de los clásicos nacionales con Liga Deportiva Alajuelense.

“El ambiente que se genera en este estadio es muy lindo, es demasiado ahogante para uno estando como rival. Me tocó venir varias veces con diferentes equipos y más recuerdo cuando venía con Alajuelense y el estadio siempre estaba lleno, desde que estabas en el camerino te meten presión, todo el escándalo y lo que genera la afición cuando el estadio está lleno... como tiemblan las paredes, la gradería encima de tu cabeza, en el camerino; es una sensación única, que todo jugador quiere. Sé que a veces el público no juega, pero sí nos puede generar un poco de tranquilidad de que no pueda venir gente, porque ese ambiente a veces puede generar nerviosismo”, mencionó.

El Comunicaciones tendrá la ventaja de cerrar en casa, pero para Lezcano eso puede significar poco si sacan un resultado positivo de visitantes y luego no lo cuidan en su estadio.

“Podemos empatar los dos juegos y no sirve de nada, aquí solo pensamos en buscar un resultado positivo, ojalá ir con la serie ganando y no depender de goles recibidos en casa”.

En el papel Saprissa lleva las apuestas a su favor. Y aunque eso lo tienen claro en el camerino guatemalteco, tienen la convicción de jugarle de tú a tú al Monstruo. Así lo dejó entrever su técnico, Willy Olivera.

“Saprissa tiene muchas virtudes pero más allá de lo que hace el rival y de tomar precauciones, por supuesto, pero también nosotros debemos saber lo que tenemos que hacer. Ser un equipo que no trate de perder el balón, de ofender al rival, de no hacerlo sentir cómodo en su casa, y eso es a lo que vamos a apostar y será importantísimo”, advirtió el entrenador.

[ Saprissa baja su calificación ante rivales directos en plena disputa por primeros lugares ]

Futbolísticamente ya analizó al Saprissa y también lo hizo con la mirada puesta en el camerino, estudiando características que los videos no pueden dar, gracias al conocimiento del exsaprissista Alexander Robinson.

“Ale es jugador con mucha experiencia, nos ha servido de mucho lo que ha vivido en Saprissa. Más que nada por la interna que puede manejar, porque él la vivió (...) es muy importante y en eso sí Ale nos ha ayudado bastante”, agregó.