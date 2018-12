Puede jugar en el centro del campo sin ningún problema bajo presión. No tiene grandes atributos en la parte del cabeceo, es algo que él tiene que mejorar, no es un jugador cabeceador. Su juego es de desequilibrio, de ruptura, de movimientos al espacio. Es un muchacho muy interesante y ademas de esas cualidades técnicas tiene gran personalidad, no se amedrenta o se apantalla por nada, jugar en cualquier lugar le da exactamente lo mismo.