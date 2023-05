El ídolo saprissista Adonis Hilario sueña con volver a Costa Rica a recuperar lo que la pandemia le quitó

Bailando a ritmo de samba; así festejaba el brasileño Adonis Hilario cada vez que anotaba un gol con Saprissa.

“Yo llegué a darle alegría a Saprissa. Antes de entrar a la cancha la gente quería verme bailar luego de hacer un gol y salíamos al campo llenos de adrenalina y el equipo era muy vistoso”, dijo Adonis desde Brasil, donde se encuentra desde hace cuatro años.

En conversación telefónica con La Nación repasó su carrera con los morados, una trayectoria que marcó historia y hoy es recordada por sus logros, su calidad en la cancha y la enorme sonrisa que mostraba, tras sacudir las redes.

Hilario firmó para el Deportivo Saprissa en 1988. Con los tibaseños ganó tres títulos nacionales y uno de la Concacaf, y se proclamó campeón goleador en 1991, con 26 anotaciones. Además es el extranjero que más goles ha conseguido con Saprissa, con un total de 63.

Pero antes de que “Pelé” llegara a Saprissa, así le decían a Adonis en su barrio en Río de Janeiro, cuando era un niño, el exdelantero, quien tiene 58 años, manifestó que como muchos brasileños, su pasión por el fútbol nació y creció en la arena de las playas brasileñas.

“Siempre fui Pelé, o bueno, solo así me decían, yo era Pelé. Cuando ya empecé a ser profesional del fútbol llegué a Botafogo y mi representante dijo, un momento, Pelé solo hay uno y me empezaron a decir lo contrario, entonces soy conocido como “Lepe”.

En 1986, “Lepe” le dio un giro a su vida, ese año viajó a Costa Rica y se unió al Herediano. Solo estuvo unos meses durante la temporada 86. En el 87 pasó a la Asociación Deportiva Guanacasteca.

“Cuando llegué a Herediano no estaba en buena forma física, los compañeros estaban mejor y casi no jugaba. Tomé ritmo en Guanacaste y después hice carrera en Saprissa”, afirmó Adonis.

Con el cuadro saprissista se sintió como pez en el agua, estaba a gusto, fue goleador y figura del equipo.

LEA MÁS: El inolvidable Adonis Hilario está pendiente de Mariano Torres desde Brasil

“Como yo jugaba con alegría, todo se liberaba, todos se contagiaban y el grupo era muy feliz.

“Recuerdo que Saprissa tenía muchos años de no ganar en San Carlos, llegamos allá y esa noche hice cuatro goles. Saprissa no ganaba ahí, porque yo no estaba en el equipo, llegué y llevé alegría y ese año fuimos campeones”, manifestó Adonis entre risas.

El tiempo pasó y Adonis Hilario se fue a jugar al Olimpia de Honduras, al Águila de El Salvador y al Sacachispas de Guatemala. En 1988 se retiró y volvió a Saprissa para trabajar con las ligas menores del club.

De “Lepe” las nuevas generaciones de aficionados quizás conocían poco o casi nada, hasta que Mariano Torres empezó a sumar gol tras gol y el nombre de Adonis reapareció, porque Torres está a 12 anotaciones de alcanzarlo como el máximo anotador foráneo en Saprissa.

La Nación lo contactó y desde Brasil contó su historia y los motivos por los que decidió regresar a su tierra, a las playas de Río de Janeiro.

“Estoy por acá hace un rato, son como cuatro años de estar en Brasil, en este momento estoy en Sao Paulo, pero yo vivo en Río.

“Mi madre estuvo muy enferma y vine a resolver unas situaciones con propiedades que tenía por acá. Luego ella falleció, debí empezar a vender unas cosas y la pandemia me agarró aquí; por eso estoy aquí, pero pronto regreso a Costa Rica”, dijo Hilario, quien años atrás se nacionalizó costarricense.

“Estoy tratando de montar una empresa aquí en Brasil, mi intención es vender alimentos y después irme a Costa Rica. Debo hacer las cosas bien aquí para que el gobierno me dé soporte, empezar a trabajar y volver a Costa Rica”.

Adonis Hilario era un matador, un depredador del área, un definidor con calidad y muchas condiciones.

“Hice muchos goles con Saprissa y difícilmente pueda escoger uno como el más bonito, pero los tantos en clásicos, o contra Herediano y Cartaginés fueron los mejores para mí. Sin embargo, hay goles importantes en momentos difíciles, en una pentagonal, o en una instancia que define quién pasa o no. Algunos son emotivos, que ayudan en la parte emocional”, resaltó el brasileño.

En esas conquistas partido a partido, Adonis recordó que se le daba marcarle a Herediano.

“Conocía el estilo de juego de Herediano, antes había jugado ahí y sabía quiénes marcaban y por dónde podía ingresar y las cosas se daban. Yo nunca pensé que iba a anotar varias veces a Herediano, o que haría cuatro goles en San Carlos... contra Pérez Zeledón como dos veces le hice tres tantos”.

Adonis Hilario recordó buenos momentos cuando jugó con Saprissa. Aquí en un clásico ante Alajuelense fue marcado por Mauricio Montero.

Adonis desea volver a Costa Rica, continuar con sus estudios de entrenador, que apuntó está cerca de concluir y vincularse al fútbol. A él le encantaría volver a Saprissa; incluso dijo ser saprissista.

“Llevé el curso para entrenador con Víctor Cordero, con Paté (Wálter Centeno), Ciccia (Claudio), Geiner Segura... fui compañero de todos ellos en el curso.

“Me faltaron las pruebas finales. Cuando iba a presentarlas debí volver a Brasil por la enfermedad de mi madre. Tengo la fe de regresar allá, terminar esos cursos y dirigir en Costa Rica. También tengo la licencia de fútbol playa, que me permite dirigir hasta la Segunda. Pero pretendo terminar, hacerlo bien y seguir la carrera como director deportivo; eso para mí es mejor”.

Adonis Hilario está al tanto de lo que pasa en Saprissa, conoce que Vladimir Quesada tiene seis juegos dirigiendo al equipo y eso lo alegró bastante.

“Vladi es como mi hermano, fuimos compañeros en Saprissa, jugamos juntos y estuve con él en el cuerpo técnico de Saprissa de Corazón”.

Adonis Hilario, “Pelé” o “Lepe”, dejó huella en Saprissa, aún es recordado y para muchos seguidores morados es el mejor extranjero que ha tenido el club en su historia.