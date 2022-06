El héroe del Cartaginés se convirtió en su gran villano en tan solo dos días

De seguro la afición de Cartaginés que fue al estadio Fello Meza apenas el domingo anterior coreó el nombre de José Gabriel Vargas y lo consideró no solo la figura, por su gran trabajo en defensa, sino que también como el héroe por el gol que consiguió ante Herediano. Sin embargo, el fútbol es tan impredecible, que tan solo dos días después el más señalado y el villano es el propio Vargas.

El central no hacía un mal partido en la vuelta en el Nacional, es más, era el líder de la zaga y se imponía en la mayoría de los duelos, pero en un abrir y cerrar de ojos cometió un grave error.

Solo Vargas sabrá qué pasó por su cabeza, qué lo llevó a equivocarse así, a agredir, quizás involuntariamente, a Yendrick Ruiz. Lo claro es que la falta ameritaba expulsión y en el minuto 39 el anotador del tanto de los blanquiazules en la ida dejó a sus compañeros con uno menos, tras buscar una pelota en las alturas y estirar su antebrazo al punto de impactar de lleno al delantero florense.

Pineda de entrada le mostró la amarilla, pero la sangre brotando de la boca de Ruiz y la conversación con el asistente Leslie Macre hicieron que rectificara y cambiara el color de la tarjeta.

El defensa de Cartaginés, José Gabriel Vargas, salió visiblemente afectado tras ver la roja en el juego de vuelta de las semifinales ante Herediano, en el Torneo de Clausura 2022. (Jose Cordero)

José Gabriel duró casi cinco minutos en salir de la cancha y pese a que en un momento iba directo a los vestidores, tras un breve intercambio de palabras con el asistente Mauricio Wright, volvió al campo, no para reclamar al árbitro, sino para increpar a los rojiamarillos, en particular a Orlando Galo. No es posible confirmarlo, pero pareció que la orden fue provocar en busca de una roja de los adversarios.

Más allá de esto, la expulsión golpeó aún más a un conjunto de la Vieja Metrópoli que ya estaba abajo en la vuelta 1 a 0 (1 a 1 en el global) y que se vio obligado a jugar en desventaja por el error.

Es más, de inmediato el cuerpo técnico encabezado por Géiner Segura tuvo que sacrificar en ofensiva para reacomodar y al menos no dar más espacios. Ronaldo Araya dejó el campo en sustitución por Mauricio Montero, movimiento pensado para bajar a Daniel Chacón al centro de la defensa y que Montero acuerpara a Michael Barrantes en la recuperación.

Más allá de los reclamos de los jugadores del Cartaginés, el árbitro central Benjamín Pineda se mantuvo firme en la decisión de expulsar al defensa de Cartaginés José Gabriel Vargas. (Jose Cordero)

No obstante, con esto los visitantes se quedaron sin una pieza clave en el armado de juego y por ende, Marcel Hernández se aisló y empezó a luchar totalmente en solitario en busca de un tanto más o de como mínimo sostener y alargar el compromiso sin recibir más daño.

Contra lo esperado, el gol brumoso llegaría en el segundo tiempo con una jugada individual de Jeikel Venegas y un Cartaginés que parecía estar entre la espada y la pared de pronto se vio de nuevo con la serie a su favor.