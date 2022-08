Muere Johnny Chaves: Fútbol nacional pierde a un estudioso

Johnny Chaves, técnico nacional, falleció el jueves 18 de agosto. (Rafael Pacheco Granados)

El entrenador costarricense Johnny Chaves falleció el jueves 18 de agosto, así lo confirmó a La Nación la gerencia del Municipal de Grecia. El estratega dejó al equipo griego en febrero, por cuestiones de salud, luego de ausentarse de varios encuentros del Torneo de Clausura 2022.

Chaves fue operado en diciembre del colon, luego de una serie de exámenes que lo pusieron en alerta y aunque el procedimiento salió bien, tuvo que regresar al hospital y estuvo tres semanas y media internado, para drenar el líquido que retuvo en su estómago y pulmón.

El timonel, de 61 años, fue un apasionado del fútbol. Su carrera fue extensa y siempre dejó un legado en cada club que dirigió. Estuvo al frente del Municipal Pérez Zeledón, Universidad de Costa Rica, Club Sport Cartaginés y en la Asociación Deportiva San Carlos. También tuvo las riendas de Barrio México, el Santos de Guápiles, Deportivo Mictlán de Guatemala y, su último equipo, el Municipal Grecia.

Mientras se recuperaba de su operación, Chaves nunca anunció su retiro de manera oficial, siempre se mantuvo optimista en poder regresar a lo que le apasionaba.

“Sí. Este procedimiento en el que estoy es la tercera etapa y una fase es presencial y otra es con pastillas. Todo esto me hace sentir más fuerte, ayuda a que mi organismo se recupere y pienso que la recuperación será rápida. Luego de superar esto, ya será ver si hay posibilidades de trabajo, pero pronto estaré disponible y recuperado físicamente. Como no hay molestia y tampoco dolor, pues ayuda muchísimo, porque cumplo tratamiento, recupero fuerzas físicas y mentales y pienso que esto será rápido”, respondió el entrenador, en una entrevista en exclusiva con La Nación, el pasado 5 de marzo.

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) lamenta el fallecimiento de Johnny Chaves. (Unafut)

Chaves sumó 602 compromisos dirigidos, en una carrera que inició a mediados del 2005 y ocupa el cuarto lugar en la historia, según los datos de Gerardo Coto Cover, periodista y estadígrafo.

Lo superaron Juan Luis Hernández (696 partidos dirigidos) y Marvin Rodríguez (683), tiene muy cerca a Antonio Moyano (618). De igual forma, ya había hecho sus números y pensaba que en un par de años podía darle cacería a Hernández.

“Según los estadígrafos, soy el cuarto técnico con más partidos dirigidos, con 602. Era un bonito desafío llegar al primer lugar, calculaba que si dirigía entre uno y dos años podía alcanzar al primero. De igual forma, todo esto que estoy viviendo con la enfermedad es a como yo me vaya sintiendo, porque no hay una restricción de que en cierto tiempo no pueda dirigir. Los doctores me dijeron que haga vida y tengo que recuperarme. Esto es lo que me va a dar fuerzas nuevamente. Voy a hacer un poco de ejercicio, pero con moderación, y conforme me sienta, así será el orden en el que vaya tomando decisiones”, agregó en aquella conversación con este medio.