Johnny Chaves le da prioridad a su salud y deja Grecia

La salud es lo primero y lo más importante y por lo mismo, el técnico Johnny Chaves y el Municipal Grecia llegaron al acuerdo de rescindir el contrato que los unía y que así el timonel se enfoque en recuperarse, luego de un padecimiento que lo ha aquejado y lo hizo ausentarse de varios encuentros del Torneo de Clausura 2022.

El técnico de Alajuelense Albert Rudé (izquierda) conversó con el extimonel de Grecia Johnny Chaves previo al duelo de la fecha ocho del Clausura 2022 en el Morera Soto. (Rafael Pacheco Granados)

“El Municipal Grecia informa que el profesor Johnny Chaves no continuará como director técnico de nuestro equipo. Don Johnny se estará enfocando en el proceso de recuperación de su salud y se ha llegado a un acuerdo de rescisión por ambas partes. Agradecemos su entrega y profesionalismo en todo este tiempo que lideró y defendió nuestra institución, dejando una gran huella y legado gracias a su experiencia. Le deseamos una pronta recuperación”, señalaron las Panteras en un comunicado.

Chaves se ha visto visiblemente afectado en su condición y reconoció que estuvo hospitalizado por tres semanas y media por diferentes procedimientos. El entrenador no ha revelado la situación que afronta, aunque detalló que le era complejo estar al frente del plantel.

“He pasado internado tres semanas y media y la energía es diferente. Ahora me lo tomé con calma, he ido haciendo cosas y la energía es distinta. Me falta mejorar mi alimentación para poder estar como antes. Es una cuestión de salud, de prioridades”, comentó el sábado anterior tras la derrota contra Alajuelense.

Si bien, el estratega pudo volver a lo que le apasiona y ama, desde finales del 2021 se ha realizado una serie de tratamientos y aún debe continuar en este proceso.

No se puede esconder que con Johnny en plenitud los griegos eran animadores directos, se metieron en la pelea por lapsos en el certamen anterior y esto les permitió generar un buen colchón para no alarmarse por temas de descenso.

Así mismo, en el actual certamen tuvieron un inicio con dos empates y un gane cuando Chaves sí logró dirigir, no obstante, luego se ausentó en los choques contra Guanacasteca y Guadalupe y el plantel trastabilló. Si bien, el técnico estuvo al frente en los últimos dos duelos, es claro que su condición le impide mostrar esa intensidad y ese manejo que le ha caracterizado a lo largo de su carrera.

El entrenador se enfocará meramente en su salud y espera volver pronto al deporte que más le gusta, en el que nunca le ha faltado trabajo y donde destaca como uno de los timoneles con más partidos dirigidos.