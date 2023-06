El extraño caso del jugador de Alajuelense que rechazó ir a préstamo a Pérez Zeledón

No hay frase más cierta que cualquier cosa puede pasar cuando está abierto el periodo de fichajes. Eso aplica en el fútbol nacional y en cualquier parte del mundo. Y se dio recientemente con Andrés Gómez.

De cara a lo que será el Apertura 2023, se han presentado algunas peculiaridades, como el fallido acuerdo entre Alajuelense y Pérez Zeledón por el préstamo de ese extremo.

Recién finalizado el torneo anterior, la Liga tan solo había comunicado la salida del argentino Dardo Federico Miloc.

Para entonces, desde Pérez Zeledón, dieron a conocer algunos movimientos que tenían relación directa con Alajuelense.

Los generaleños revelaron que Guillermo Villalobos y Joshua Navarro pasaban a formar parte de los rojinegros.

Mientras que Creichel Pérez y Andrés Gómez llegaban a préstamo al equipo dirigido por Luis Marín.

Todo era verdad, pero el préstamo de Gómez no se concretó. El futbolista no atendía el teléfono y no se presentó al inicio de la pretemporada del Municipal Pérez Zeledón.

Andrés Gómez llegó al arranque de la pretemporada de Alajuelense, el 19 de junio, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

La Nación le consultó al presidente de la Liga, Joseph Joseph, qué sucedió con ese jugador, anunciado por los Guerreros del Sur como un refuerzo en condición de préstamo, pero que en realidad permanece con los manudos.

“Sí, bueno, no te puedo confirmar en estos momentos el futuro de él. Iremos viendo en los próximos días a ver qué pasa”, respondió Joseph Joseph.

Quien se refirió un poco más a ese extraño caso fue el presidente de los generaleños, Juan Luis Artavia, quien aún no tiene claro por qué se cayó ese refuerzo.

Andrés Gómez no ha tenido regularidad en Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“Con la Liga hemos hecho negociaciones y estaba establecido que este muchacho iba a estar con nosotros, pero se habló entre las dos instituciones. Tal vez el muchacho no estaba al tanto de eso y, al final, el hombre decidió que no quería venir, que se quiere quedar allá”, afirmó Juan Luis Artavia.

Ante eso, Pérez Zeledón tampoco hizo drama.

“La verdad es que nosotros no estamos presionando, si él no quiere venir, no hay problema. Por eso nos trajimos a otro jugador en ese puesto”, mencionó.

Sin embargo, confesó que es un tema que le preocupa, porque en Pérez Zeledón notaron desde hace algún tiempo que los futbolistas no quieren ir a ese equipo. Y aún no logran identificar la razón.

“No sé por qué está pasando eso. Desde hace un torneo atrás hemos visto situaciones de jugadores como que no quieren venir. No sé si en alguna parte relacionada al fútbol hablarán situaciones que no son, pero aquí llega la gente, se les paga a tiempo, se les dan todas las condiciones y es un lugar que no es feo, no es como otras partes donde no hay seguridad”, expresó Juan Luis Artavia.

De hecho, asegura que cuando los jugadores llegan a Pérez Zeledón, se dan cuenta de la realidad y les termina gustando tanto el equipo como la zona.

“Pero definitivamente algo está pasando y por eso hemos dicho que necesitamos aumentar los cupos de extranjeros en los clubes para competir mejor, porque si no vienen tal vez los mejores de la Meseta Central aquí, entonces podemos traer extranjeros”.

De hecho, los generaleños están a la espera del arribo al país de un paraguayo, que es un ‘9′ bien recomendado.

“Pudo haber llegado con otro, pero es que ya serían cinco extranjeros y dependeríamos de que se apruebe la petición de la nueva plaza. Por dicha se rescató la negociación que creíamos caída con Jurguens Montenegro y se dio la oportunidad de traerlo como préstamo de la Liga”.

De cara al Apertura 2023, Pérez Zeledón ha tratado de rearmarse bien, porque quiere volver a ser el conjunto guerrero y combativo de antes.

“Estamos conformando un equipo que sea más competitivo para este torneo, porque en los últimos no nos ha ido bien, pero tenemos la confianza de que esta vez será diferente, porque estamos haciendo esfuerzos para eso”, aseguró Juan Luis Artavia.