Creichel Pérez aún no cree el golazo que hizo al despedirse de Alajuelense de forma momentánea

Creichel Pérez cumplió su primera semana de pretemporada con el Municipal de Pérez Zeledón. Es el mismo tiempo que lleva desde que hizo un gol con el Alto Rendimiento de Alajuelense, que realmente lo marcó, al hacerlo caer en cuenta de lo que es capaz de hacer.

El futbolista de 18 años tiene contrato con la Liga hasta 2026, pero se marchó a préstamo con los Guerreros del Sur por dos torneos cortos.

Oriundo de El Roble de Puntarenas, Pérez tuvo poca participación con el primer equipo de la Liga, por eso él mismo quería tomar la opción de salir a préstamo.

Creichel Pérez no tuvo vacaciones con tal de jugar la final del Alto Rendimiento. Ahora, él es uno de los refuerzos de Pérez Zeledón. (Unafut)

Después de perder la gran final, los rojinegros salieron de inmediato a vacaciones, pero él no lo hizo. Pérez continuó entrenándose con la U-20 del León, porque venían las finales de liga menor.

Alajuelense y Saprissa se enfrentaban en la final de esa categoría, igual que pasó en la U-17 y la U-15. La serie estaba 0 a 0 y todo se resolvería en el Morera Soto, el 9 de junio.

Ese día, un par de horas después de que Alajuelense efectuó una conferencia con Joel Campbell en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Creichel Pérez fue el primer futbolista que entró a ese recinto.

Ahí iban a tener la última charla técnica antes del partido decisivo, a cargo de Júnior Díaz y en la que también, los cachorros recibieron un mensaje especial desde México, por parte de Albert Ballesteros, quien los dirigía, pero se marchó a la Liga MX.

El ahora refuerzo de Pérez Zeledón no iba de titular, pero sabía que podía hacer las cosas bien cuando ingresara a la cancha.

La Liga se fue el frente en el marcador, con tantos de Esteban Cruz y Emanuel Salazar. Saprissa igualó las cifras con dos penales cobrados por Samuel Maroto.

Creichel Pérez entró en los minutos finales y convirtió un gol que evitó los tiempos extra y que de paso le dio el título del Alto Rendimiento a Alajuelense.

“Ese día que fuimos subcampeones en la Primera, hablé con el profesor Juan Carlos y me dijo que tenía que ir a quedar campeón con el Alto Rendimiento y hacerlo de la mejor manera. Así lo tomé, que valieran la pena esas dos semanas extra, que no tuve vacaciones”, relató el futbolista a La Nación.

Con el partido 2 a 2 en esa final de la U-20, él estaba con ganas de entrar porque sabía que podía aportarle al equipo, aunque no creyó que fuese tan rápido.

“Pero sí me sentía convencido de que iba a ayudarlos a sacar el título. Entré con toda la convicción de eso”, apuntó Pérez, quien aún no puede creer la clase de jugada que hizo, al recuperar el balón desde antes de la media cancha, fue avanzando, quitándose rivales y cómo definió.

“Yo veo el video y todavía ni me lo creo, pero es parte de... En realidad viendo esas finales, todos fueron buenos goles. Nosotros íbamos ganando y nos empataron con penales”.

Esa fue su manera de despedirse de manera momentánea de la Liga, porque su firme propósito es volver con más experiencia dentro de algunos meses.

“Yo tenía intención de salir a buscar minutos y estaba esperando a que terminara el torneo para ver qué hacía con mi representante. Una vez que acabó el torneo, José Luis Rodríguez me llamó para decirme que estaba esa propuesta, me imagino que fue entre partes, a él se la comunicaron y a mí me pareció buena”.

Su decisión fue irse para buscar minutos y tratar de volver mejor. Él tiene muy claro que eso es lo mejor en este momento.

“Aquí ya tengo un apartamento y es duro, pero vamos en la lucha, que todo sea bueno y que se vengan cosas mejores. Todo está en perseverar, porque tal vez si todavía no pueden dar minutos, por qué no explorarlo afuera. Hay oportunidades para que uno luego vuelva con más personalidad, con más carácter para que lo tomen en cuenta”.

Festejó el título con los cachorros del Alto Rendimiento y se despidió de los jugadores del primer equipo por mensajes, porque estaban de vacaciones.

“Me desearon éxitos y me dijeron que desean que pronto esté de vuelta, que la rompa en Pérez Zeledón para regresar lo antes posible”.

Nuevos aires Copiado!

Creichel Pérez confiesa que hoy se siente muy emocionado con la oportunidad que le dieron los generaleños.

“Me han recibido de la mejor manera. Ahora que ya estoy haciendo la pretemporada, tratar de acomodarme y poder realizar la práctica. Aquí en Pérez quiero tratar de consolidarme, tratar de poder jugar, ayudarle al equipo porque tenemos grandes objetivos y esperamos cumplirlos”.

Creichel Pérez quiere volver a Alajuelense con más experiencia

Dijo que le encantaría que los Guerreros del Sur sean animadores en el Apertura 2023 que empezará el 26 de julio y, por qué no, hasta clasificar.

“En lo individual, quiero ser protagonista, quiero ayudarle al equipo, quiero sumarle y entonces estoy a la espera de la oportunidad para hacerlo de la mejor manera”.

Pérez juega como extremo o en la media cancha y asegura que una de sus principales características es el dribling.

“Me gusta encarar, me gusta dar pases a gol y me gusta llevar la bola. Eso es lo que le puedo aportar al grupo en este torneo”.

Y de nuevo hizo alusión a ese gol en la final del Alto Rendimiento: “Fue algo que necesitaba, porque no la estaba pasando muy bien y creo que eso me motivó a venir, a venir con todo para hacer una buena presentación”.

Estos son los partidos para la jornada inaugural del Apertura 2023: