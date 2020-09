“Es la realidad que toca, es la realidad que uno sabe y es la realidad por la que me llevaron ahí. Llego como el referente, líder y estandarte, quiero ayudar a Cristian Montero porque no es fácil ser un líder solitario, uno necesita rodearse de gente que te dé una mano, porque no es fácil ser un referente solo. Yo sé muy bien el peso que cargo, pero he llegado a ayudarle a Cristian Montero y otros grandes jugadores”, agregó.