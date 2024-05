Alexandre Guimaraes ni repartirá más pizzas, ni tiene intenciones de escoger rival para Alajuelense

Alexandre Guimaraes acudió a la rueda de prensa posterior al triunfo con goleada de Liga Deportiva Alajuelense contra Santos en Guápiles (0-3) y tildó de “fantástica” la respuesta de su equipo después de lo que fue el cuadro de diarrea y vómito que sufrieron los rojinegros días atrás. Ahí consiguieron lo que pretendían, esa clasificación a las semifinales del Torneo de Clausura 2024.

A falta de tan solo un partido para que concluya la fase regular, aún no están definidos los cruces para ‘semis’. Saprissa es líder con 45 puntos, seguido por Herediano con 43, Alajuelense con 38 y San Carlos con 36 unidades. Incluso, Liberia amenaza a los norteños, con 34 puntos.

Guima confesó que hoy no piensa en el juego de números, ni en las probabilidades de que vaya a pasar. A como está la tabla en este momento, Alajuelense se enfrentaría contra el Team en semifinales.

Pero él en insiste en que pase lo que tenga que pasar, sin pensar en tratar de escoger rival.

- ¿Qué analiza del partido?

Después de lo que ocurrió antes del partido contra Herediano —en referencia al brote del cuadro viral estomacal con diarrea y vómito—, la respuesta del grupo como tal fue fantástica, porque no solo podemos seguir con una racha muy importante.

”Volvemos a ganar, manteniendo el marco en cero, creando bastantes situaciones y hay situaciones que debemos de mejorar, claro está, sobre todo en las salidas de pelota nuestras, pero a mi modo de ver, el grupo como tal, en una cancha complicada y en un clima jodido, el equipo hizo el partido que tenía que hacer.

”Pudimos encontrar los dos goles más o menos temprano. Eso balanceó el arranque nuestro que nos costó, pero los dos goles nos asentaron más en el terreno de juego, y a partir de ahí, controlamos el partido.

”El partido nos dio la posibilidad de dosificar a algunos jugadores y conseguimos la clasificación como habíamos dicho. Por eso, el empate allá en Sporting fue muy importante y ahora a planificar lo del juego contra Guanacasteca.

”Tenemos que analizar situaciones, como jugadores con cuatro amarillas (Celso Borges y Alexis Gamboa), vamos a ver el viernes —el equipo tendrá libre este jueves—, cuando nos encontremos en la mañana cómo está la recuperación de algunos, porque arrancando (semifinales) el miércoles tenemos que ir dosificando a jugadores.

- En este momento son terceros en la tabla y se toparían a Herediano en semifinales. ¿Le modifica en algo ser cuarto, o tercero, intentando evitar a Saprissa o a Heredia?

- No, no tenemos por qué estar escogiendo a nadie. Lo que nosotros queríamos era clasificar cuanto antes, lo intentamos allá contra Sporting. Lo pudimos hacer en Guápiles y si estos resultados nos dan pie para jugar contra el rival que sea que quede en segundo lugar, entonces pues a jugarlo, no hay por qué aquí andar escogiendo nada.

- ¿Qué le pareció esa multa de ¢525.000 en el partido pasado por el retraso en la conferencia de prensa?

- Diay... Yo creo que ya será difícil repartir pizza.

- ¿En que porcentaje de rendimiento se encuentra el equipo? ¿En dónde está la Liga según donde la quiere tener?

- Ahora se va a entrar en una etapa en donde la motivación por jugar esa etapa, por hacer todo para pasar a una final está. Si yo te digo ahora que estamos en equis porcentaje, al comenzar las series finales de hecho va a aumentar. Así que lo importante para nosotros es que seguimos avanzando, seguimos siendo muy sólidos en toda la estructura defensiva y por supuesto tenemos la convicción y las ganas de ir por el adversario que sea para buscar una final.

- ¿Rotará al equipo el domingo contra Guanacasteca? ¿Podría participar el arquero Alejandro Duarte, quien no ha participado?

- Nosotros esta situación vamos a mirarla con los jugadores el viernes cuando entrenemos. Lo tengo que hablar con el staff médico, con el profe Martinho Do Prado (preparador físico) para ver si podemos o no, en algunos casos, hacer esa repartición de cargas. Esperemos al viernes, pero sí es importante para nosotros ganar el partido contra Guanacasteca para seguir en la senda que tenemos y al mismo tiempo preparar el grupo para el próximo miércoles.

- ¿Qué puede decir del gol de Johan Venegas, quien no marcaba desde noviembre? ¿Cuánto significa eso para el grupo, porque él anímicamente estuvo golpeado?

- Parte de lo que le pueda significar a él personalmente porque siempre los goles te dan mucha más confianza, pero más que a él es al grupo. En un momento determinado teníamos que tomar una decisión y fue para que él se mantuviera en la cancha, pensando en que alguna oportunidad más podría tener. Más que el gol, yo me quedo con la acción en la que él intenta hacerle el pase a Aarón Suárez, que era una situación que cualquier otro define él mismo.

”Pero él como es un futbolista tan proequipo y tan progrupo, quizás vio que Aarón estaba en mejor posición y el pase lo interceptó un rival. Así que valga también decir que ante la molestia de Fernando Lesme, que no pudimos traerlo porque iba a ser una situación difícil por lo que había pasado antes de Herediano (cuadro de diarrea y vómito), iba a ser difícil que pudiera jugar tres partidos seguidos. De hecho, así fue. En los dos partidos anteriores se entregó al máximo y nos ayudó a conseguir los resultados también”.

