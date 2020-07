"Muy afortunado, me considero muy afortunado. Desde que ingresé a escuela de fútbol estaré contabilizando unos 36 años en la institución. Soy un tipo agradecido con la institución y con la gente que está en la institución. Estoy muy contento con que me hayan permitido desarrollarme en el ámbito deportivo, personal y profesional acá. Ahora lo que me toca es entregar el máximo donde me toque hacerlo", definió sobre su aporte en el programa Camerino Morado.