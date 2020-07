Vieras que me gustaría aclarar y ya para cerrar el tema, porque he escuchado mucho y la gente ha hablado y siento que se están mal interpretando las cosas, entonces me gustaría aclarar, porque cuando yo había hablado de lo que viví fue lo que pasó en liga menor, donde yo lamentablemente, cómo era de una familia humilde, donde yo no tenía mucho dinero. Ahí era donde algunos compañeros me excluían; otros eran excelentes. Entonces quiero aclarar ese tema para que la gente no siga malinterpretando, porque el tiempo en Primera División me trataron súper bien. Yo lo que hablé fue de mi pasado en liga menor, cuando hacían fiestas y no me invitaban, porque yo era una persona que no tenía dinero, pero otros fueron grandes personas.