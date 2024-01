El capitán de Alajuelense en 2024 parece ser quien muchos tienen en mente

¿Quién será el capitán de Liga Deportiva Alajuelense? La pregunta genera debate y mucho análisis por parte de los que aún ven el fútbol con romanticismo, o de los que son más prácticos, pero eso tan solo ocurre en el entorno.

De puertas para adentro del camerino rojinegro tienen más que claro quiénes son sus líderes, independientemente de cuál de ellos lleve ese gafete en su brazo durante el juego.

Un episodio reciente se vio cuando la Liga acababa de hacer su peor partido en mucho tiempo, recibiendo una goleada contra Herediano que pudo ser más abultada, pero suficiente para desmoronar por completo sus opciones en el Apertura 2023 concluido en diciembre.

Acabado ese juego desastroso de un Alajuelense desconocido por completo, nadie lograba decir nada. Las caras desencajadas divagaban y fue Michael Barrantes quien los hizo entrar en razón.

Fue ese jugador que en plena crisis reunió a sus compañeros y llamó al cuerpo técnico a esa reunión, emitiendo las primeras palabras después de la pesadilla.

Los rojinegros nunca encontraron explicación de qué les pasó en esa noche de terror, en la que todo el equipo se vio pésimo y fue Michael Barrantes el primero de los líderes en reaccionar tras la debacle.

Una situación particular se presentó hace algunos torneos, cuando la Liga tenía a un entrenador que no es Andrés Carevic. Venía un clásico y en una de las prácticas, desde el cuerpo técnico se emitió un comentario hacia un futbolista diciéndole que todos ahí querían ganarle a Saprissa, menos él, por su pasado ahí.

Con mucha vehemencia, ese jugador le respondió que con todo respeto debía decirle que el comentario estaba totalmente fuera de lugar y que se pusiera serio, porque todos los futbolistas que estaban ahí eran profesionales y, de paso, merecían respeto.

Mientras que una de las pocas cosas que varios aficionados de la Liga le reprochan a Giancarlo González fue cuando regañó a gritos a Josimar Alcócer apenas lo vio entrar al camerino en Tibás llorando desconsoladamente por haber perdido una final.

Del grupo de capitanes que Liga Deportiva Alajuelense tuvo en el semestre anterior, Pipo y Alex López son los dos que ya no forman parte del equipo. Quienes continúan son Celso Borges, Joel Campbell, Alexis Gamboa, Leonel Moreira, Johan Venegas y Michael Barrantes.

Que ellos se mantengan con ese rol no es de extrañar, pues conforman ese grupo de jugadores de jerarquía de los que tanto habla Andrés Carevic en cada rueda de prensa.

El técnico aún no ha dado un pronunciamiento oficial sobre los líderes de la Liga en 2024, pero podría ser que se piense en incluir a otros jugadores para irlos formando junto a quienes están.

“Ahora que se fue Giancarlo González, el capitán que queda es Celso Borges, hay otros que lo acompañan y todos siempre tratamos de tener buena comunión, buena comunicación.

”Todos los que estamos en la Liga actualmente nos sentimos identificados con el rojinegro, estamos comprometidos al 100% en dar nuestro máximo esfuerzo, todos los que estamos nos sentimos contentos en este equipo y queremos dar siempre lo mejor”, expresó Aarón Suárez.

Pareciera que esa ficha número uno de capitán ahora le corresponderá a Celso Borges, el que todos tienen en mente y que por jerarquía y trayectoria, le correspondería esa misión, junto a Joel Campbell.

Borges fue el encargado de recibir el trofeo luego de que la Liga le ganó a Saprissa la final del Torneo de Copa pactada a un partido único en cancha neutral, en el Estadio Nacional. Esa noche Pipo no estuvo por encontrarse con la Selección.

Otra pista ligera fue que el mediocampista portó la banda de capitán en el clásico de los 90 Minutos por la Vida, el pasado 6 de enero.

“Somos varios en ese rol, igualmente vamos a ver cómo se define eso en estos días, pero creo que hay un grupo de capitanes bastante fuerte. Todo lo que he aprendido acá es de Bryan (Ruiz) y de Pipo, ellos han sido los capitanes, así que con ellos he aprendido y me han enseñado muchísimo”, mencionó Celso Borges.

A él, Andrés Carevic le está dando otras funciones también, en labores defensivas con línea de tres.

“Bien, yo contento, lo que me gusta es jugar y a lo que me pida el cuerpo técnico uno está, o trata de hacer lo mejor posible”, apuntó Borges.

Además, reiteró que en cuanto a los liderazgos, es una labor más grupal que otra cosa, porque es una función que en los últimos años en la Liga la han llevado entre varios.

Leonel Moreira expresó que la salida de Giancarlo González fue un golpe duro, pero que tienen que seguir como institución y la decisión sobre quién portará esa banda ahora será de Andrés Carevic.

“Creo que muchos compañeros pueden tomar ese lugar y nosotros estamos ahí al pie del cañón, de ver quién llevará la cinta y los que estamos atrás, o el que sea, lo vamos a acuerpar. A mí me ha tocado esa responsabilidad y he tratado de hacerlo de la mejor manera, pero sea mi persona u otro, todos nos acuerpamos”, apuntó Leonel Moreira.

El vocero de Alajuelense, Marco Vásquez, expresó que ser capitán implica liderazgo dentro del terreno de juego, en el camerino y fuera de la cancha.

“Tiene que ser una persona que pueda liderar al grupo, hablar con los árbitros y hay ciertas condiciones que se deben tener para cumplir con esa labor, que ya venían algunos capitanes escogidos por Carevic en las temporadas anteriores y es de esperar que los siga utilizando. Incluso, alguno más también podría asumir esa posición”, exteriorizó Marco Vásquez.

Alajuelense se estrenará en el Clausura 2024 este viernes 12 de enero a las 8 p. m., en el Estadio Nacional contra Sporting.

El calendario de Alajuelense en el Clausura 2024

