No le gusta la fama, no quiere ser visto como una cara visible del fútbol, es más; casi que le huye a los micrófonos y las cámaras. Al fundador de Horizonte Morado no se le ve en conferencias ni en actividades públicas del equipo. Lo suyo es el anonimato casi absoluto, hasta este martes, cuando estuvo presente en la firma de un convenio de cooperación de la Fundación Saprissa con la Fuerza Pública para el programa preventivo La Mejenga.