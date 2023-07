Douglas Sequeira tiene en Saprissa a guías excepcionales

Al joven Douglas Sequeira le hablan al oído, le brindan consejos e incluso le hacen recomendaciones para mejorar su juego. Sequeira, quien es hijo del técnico y exjugador que lleva su mismo nombre, es atento a cada indicación de sus compañeros.

Douglas llamó la atención porque fue titular con Saprissa en los partidos de definición de la Supercopa y la Recopa, y repitió en la primera jornada del Apertura el miércoles, en el juego en el que los morados derrotaron 2-1 a Sporting.

El muchacho, que tiene 19 años y es zurdo, dejó buenas sensaciones. Luce seguro y aplicado, y cuando tuvo oportunidad, como ante Sporting, se lució con pases largos hacia sus compañeros de ataque. Kendall Waston ha dicho de él que es uno de los centrales con mayor proyección.

“Kendall (Waston) es quien más me aconseja en la parte de atrás, siempre me da consejos y me dice que esté atento para no relajarme”, indicó Douglas, quien además de Waston, resaltó a otras figuras de Saprissa, quienes siempre le hablan dentro y fuera de la cancha.

“En el primer juego que fui titular en la Supercopa, Mariano Torres y David Guzmán me hablaron y me decían que no asumiera toda la presión, que jugara seguro y tranquilo. Los compañeros me han aconsejado y me felicitan, me dicen que he venido bien. Esto es del día a día, se debe estar tranquilo y no bajar los brazos”, explicó Sequeira.

Douglas Sequeira señaló que aparte de David, Mariano y Kendall, Ariel Rodríguez y Christian Bolaños también conversan con él.

“Para mí es muy provechoso escucharlos, son líderes y en defensa, aparte de Kendall, Fidel Escobar y Pablo Arboine también me hablan. Para mí todo es ganancia al entrenar con este grupo”, comentó Douglas.

Y por si fuera poco, en casa tiene a su mayor consejero, su padre Douglas Sequeira, quien está atento a la carrera de su hijo, le señala los errores y le da consejos para mejorar como central.

“Me dice que juegue rápido, que esté perfilado, que sea agresivo, que gane los duelos y que siempre tenga el pase listo”, resaltó Douglas.

Douglas Sequeira tuvo el miércoles ante Sporting, su primer partido como titular en el Estadio Ricardo Saprissa. "Antes del juego sentía mucha emoción y ansias", dijo el joven de 19 años. ( Foto prensa de Saprissa).

El zaguero añadió que Vladimir Quesada, el timonel morado, conversa con ellos durante los entrenamientos de la semana y les pide que estén seguros atrás, y que eviten ser tomados mal parados por los rivales. Además, les pide que jueguen de manera simple y muy segura.

“Estoy muy feliz porque el profesor (Vladimir Quesada) desde que me llamó me dio la confianza y los compañeros también. Debo retribuir esa confianza con un buen trabajo en la cancha”, mencionó Douglas Sequeira.

Douglas recordó cómo fue el proceso de llegar a Primera División después de estar en Saprissa desde los 10 años.

“En ligas menores tuve a Carlos Santana como entrenador, él me dio la confianza y trabajó muchos años conmigo. A Vladimir (Quesada) lo tuve en Sub-17 y en el proceso Sub-20, y me llamó para volver”, dijo el muchacho.

Douglas también estuvo en la Liga de Ascenso con Uruguay de Coronado, regresó a Saprissa, pero no tuvo muchas oportunidades, y el semestre pasado estuvo a préstamo en el Santos de Guápiles.

“Creo que aproveché y le agradezco a la institución que me dio la oportunidad de jugar en Primera”, destacó Douglas Sequeira, quien ante Sporting jugó su primer partido como titular en la cueva morada y además actuó durante los 90 minutos.

“Antes del juego sentía mucha emoción y ansias porque el club pasa por un buen momento y quiero ser parte de eso y aprovechar”, expresó Douglas con una sonrisa.