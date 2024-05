Douglas Sequeira ‘padre’ le da un consejo a su hijo para la final contra Alajuelense

El hoy técnico Douglas Sequeira habla muy poco de fútbol con su hijo, pese a compartir la pasión por el fútbol y hasta jugar el mismo puesto. Sin embargo, tiene muy claro que prefiere ser su papá que su timonel.

“A ver, yo no puedo esconder que mi casa es futbolera, porque acá se respira eso por todo lado, pero yo con Douglas hablo más como padre e hijo; de fútbol hablamos muy poco, porque yo le dije que él debía hacer su camino”, aseguró el Esqueleto.

Douglas resaltó que aunque habla poco con su hijo sobre deporte, él sí lo analiza, sobre todo para aconsejarlo sobre puntos de mejora.

“Vea, si hay algo que yo le rescato es que él ha demostrado en partidos bravos, en juegos complejos… ha sacado la tarea y ha dejado claro que tiene la calidad”, sentenció.

Pese a que solamente tiene 20 años, Sequeira ve en su hijo una madurez fundamental para tener un buen desarrollo, sobre todo en la fase de consolidarse en la Primera División.

“Como él sabe lo que es fútbol desde muy pequeño, creo que entiende muy bien cosas que gente de su edad apenas está aprendiendo, entonces esa es una gran ventaja que tiene. Con respecto a la crítica tiene mucha capacidad para manejarla, lo que yo siempre he dicho es que él no tiene la culpa de que su papá sea entrenador, ni yo tengo la culpa que él sea jugador”, profundizó.

Douglas Sequeira ha sido uno de los centrales más regulares del Saprissa en el presente torneo; compartió zaga con Fidel Escobar y Pablo Arboine. (Jose Cordero)

Ahora que Douglas tendrá la oportunidad de disputar su primera final contra Alajuelense, siendo futbolista regular del primer equipo, su padre es claro al describir cómo vive los duelos de su hijo.

“Yo, cuando puedo, voy y lo apoyo en el estadio, pero en otras ocasiones me quedo aquí en mi casa en Heredia y ahí lo observo un poco apartado de todo el mundo. Yo no me pongo nervioso por él, sino que me gusta analizar el juego tácticamente, entonces prefiero estar concentrado”, puntualizó.

¿Qué consejo le da a Douglas hijo? Copiado!

“Lo que le digo es que disfrute mucho, que tenga conciencia de donde está, porque la carrera es rápida y en ocasiones uno no se da cuenta de lo que está viviendo”, concluyó.

Unas tres horas antes del juego entre Saprissa y Alajuelense, Douglas hijo recibirá un mensaje en su celular, en el que su padre le deseará lo mejor, también le recordará que haga su juego sencillo. Luego, él se centrará en rendir con la morada, mientras su padre lo verá desde casa, orgulloso porque ya no se habla de Douglas, el hijo del Esqueleto, sino de Douglas, el central de proyección del Saprissa.