Director de Bomberos: ‘Estadios no reúnen condiciones necesarias para evacuación’

Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, firmó junto con la ministra de Salud, Joselyn Chacón, una resolución que permite al Deportivo Saprissa utilizar su estadio con aforo completo, a pesar de que este club no ha presentado un plan para garantizar una adecuada evacuación.

La autorización fue rubricada solo siete horas después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunciara la firma de un decreto para flexibilizar el reglamento sobre prevención de emergencias en reductos deportivos y demás edificios.

Aunque admitió haber firmado el documento, el jerarca de Bomberos sostuvo que se trata de una decisión administrativa de Salud pues, según reiteró, el estadio Ricardo Saprissa, al igual que el estadio Alejandro Morera Soto, no reúnen las condiciones necesarias para una evacuación.

“Considero que es injusto decir que Bomberos es responsable, porque nosotros somos los encargados de decirles a quienes tramitan permisos si se cumplen o no se cumplen (los requisitos). La decisión de darle más tiempo para cumplir es administrativa, no técnica”, aseveró.

No obstante, alegó que el decreto firmado por el mandatario abre la posibilidad de que una comisión estudie la aplicación de otras normativas diferentes a las que se utilizaron para evaluar a los estadios y que tomen en cuenta la antigüedad de las edificaciones.

A continuación, la entrevista concedida por Héctor Chaves a La Nación, la noche del pasado miércoles:

-- ¿Es cierto que para este viernes se habilitará el 100% del aforo en el Estadio Ricardo Saprissa?

- Le cuento cómo está la cosa: Hace unos minutos (miércoles en la noche) logramos firmar una resolución, tanto la ministra de Salud (Joselyn Chacón) y yo. De hecho, esto será público mañana (este jueves) porque lo acabamos de firmar. La resolución básicamente establece que se va a brindar tres meses de plazo a los administradores del estadio para que presenten un plan remedial de cómo van a ir solucionando los problemas.

“Después de esos tres meses, Bomberos y Salud tendrán un mes para analizar la propuesta y, una vez que sea aprobada, se empezará a ejecutar ese plan de acción. Por ejemplo: el primer año poner extintores; el segundo, señalización; en el tercero, poner las escaleras que faltan; y en el cuarto, el sistema contra incendios; etcétera.

“Durante todo ese proceso, el aforo va a un 100%, o sea, a partir de mañana (este jueves) el aforo queda al 100% para todos los estadios. Si, por ejemplo, no se presenta el plan remedial, entonces el aforo se baja; en el caso del Saprissa, al 50%. En el caso del estadio de Alajuelense, vi que habría que establecerlo porque no está definido cuál sería el aforo con la nueva limitación.

“Entonces, mientras los administradores se apeguen a este plan, la capacidad se mantendrá al 100%. Eso ya lo firmé y la ministra de Salud está por firmarlo y luego será público”.

– Hay una orden sanitaria que el Saprissa tiene desde el año 2020. Se le dieron tres años para cumplir y debía presentar un plan remedial. Llevamos poco más de dos años y no lo han presentado. ¿Cuál es ahora la diferencia para el Saprissa?

- En realidad, si lo quiere poner así, es un borrón y cuenta nueva. Con la firma del decreto del señor presidente, se le da la opción de que la normativa NFPA pueda ser sustituida por otra normativa similar para las edificaciones existentes. Vamos a ver, al estadio de Herediano se le aplica la NFPA porque es un edificio nuevo; pero si se trata de un edificio viejo o existente, nos vamos basados en el decreto que firmó el señor presidente hoy (miércoles) que abre espacio a otras normativas.

“Pienso que a nivel mundial las normativas son muy claras, muy parecidas todas. El hecho de que sea NFPA o sea otra, tal vez no va a cambiar mucho las cosas, es lo que pienso. Pero se da la opción de que existan propuestas y hay una comisión que se crea en el decreto que firmó el presidente y que ya se publicó en La Gaceta. Ese decreto establece una comisión que va analizar las opciones de normativas que proponga la gente para los edificios existentes, porque no se trata solo de estadios.

“Por ejemplo, la Ley 7600 no se cumple en todos los edificios. Esa normativa, que se puede discutir y analizar, abre algunas posibilidades. Entonces, digamos que vamos con borrón y cuenta nueva si los administradores nos presentan un plan serio y que se cumpla”.

– Me salta una duda, apenas se va a conformar el comité y no se han visto opciones para otras normativas.

– Sí, el decreto establece seis meses para buscar otras alternativas. Ahorita los estadios tienen la norma NFPA, pero ellos pueden decir: ‘mire, la norma con la que se valoró no es la que considero, con la que no me siento cómodo’, y ellos pueden llevar a esta comisión alguna otra norma.

“Creo que a nivel mundial las normas son muy parecidas; he conocido las europeas, las suramericanas. El objetivo de un estadio siempre será la evacuación de las personas, eso es todo. Al final de cuentas esto es lo que se busca: que se puedan proponer opciones y analizar. ¿Cuál es la duda suya?”

– La duda es la siguiente: En estos seis meses, cualquier edificio existente, llámese estadio o lo que sea, ¿no tiene una norma que lo rija?

– La NFPA sigue rigiendo hasta que sea sustituida por alguna otra norma. O sea, la norma se mantiene.

– Entonces, si la NFPA sigue rigiendo, ¿por qué hay un borrón y cuenta nueva en este tema con los estadios?

– Al de Saprissa y al de Alajuela se les dijo: tienen que cumplir con esta lista de cosas. Verdad.

– Pero al Saprissa se le dijo en el 2020 esto mismo y en dos años sigue sin cumplir, ¿entonces cuál es la diferencia?

– En realidad, nosotros no somos los responsables de lo que pasa en los estadios. Nosotros cumplimos con decirle al Ministerio de Salud, quien es el que da el permiso, cuáles son las limitaciones para evacuaciones que tiene el Saprissa. Se le giró una orden sanitaria y se le redujo al 50%, estamos claros.

“Con este decreto que se firmó, se está diciendo: además de la NFPA, puede ser otra norma la que se aplique. ¿Cuál es esa otra norma? Sométase a esta comisión”.

– Pero esa nueva norma hoy no está definida, no existe…

– No existe, lo tienen que proponer a la comisión o Bomberos lo propone a la comisión. Pero vamos al otro tema, al tema de lo que debe hacer la administración del estadio. Para ir al 100%, debo proponer un plan remedial, porque como usted dice, en dos años no lo han hecho. Bueno, propóngalo y se le da seguimiento a ese plan remedial.

– ¿Usted no cree que se le está premiando al Saprissa en este momento tras dos años de no haber presentado un plan remedial? Y aclaro, hablo del Saprissa porque a Alajuelense todavía no se le ha presentado una orden sanitaria.

– Podría verse así, podría verse así.

“Pero aquí no se pueden manejar dos escenarios, uno para un estadio y otro para otro estadio. Tal vez lo que el presidente quiere es, vamos parejos con todos, vamos de aquí en adelante. Este es el punto de partida, pongámonos en orden.

“Pero bueno, sobre eso que usted dice, realmente no tengo una respuesta porque no deja de tener razón. Pero no se puede hacer una diferencia de decirle al Saprissa, ustedes van con el 50% y a Alajuelense, ustedes van con el 100%, porque hasta ahora los denunciaron. No me voy a meter en ese campo si es justo o no es justo”.

– Finalizo la conversación con esta consulta: ¿usted, como máxima cabeza de Bomberos, podría afirmar hoy que el Estadio Ricardo Saprissa reúne las condiciones necesarias para evacuar de manera correcta?

– Evidentemente no podría decir eso porque ya lo hemos manifestado en los informes de que tienen que solucionarse muchos puntos para que las condiciones de evacuación estén en conformidad con las normas. Ese estadio no cumple con las normas de evacuación que establecen las normas vigentes del país, que son la NFPA. Entonces, en este momento no es real decir que cumplen con esa normativa.

– ¿Y no le da temor que en estos tres meses suceda una desgracia?

– Hablemos de responsabilidades. El Ministerio de Salud da el permiso sanitario, el administrador del estadio es el responsable del espectáculo que realiza. ¿Cuál es la responsabilidad de Bomberos? Decir si la edificación, porque no solo hablamos de estadios, sino de todo tipo de edificios, si la evaluación cumple o no cumple; pero Bomberos no emite un permiso.

“Los dos únicos permisos son el municipal o el de Salud. Nosotros no vemos justo que se nos achaque una responsabilidad porque nosotros no estamos dando un permiso. Nosotros damos una asesoría a las autoridades que dan permisos sobre cuáles son las condiciones para que un recinto cumpla las condiciones de seguridad”.

– Pero se le va otorgar un plazo a pesar de que Bomberos dice que no reúne las condiciones en tema de protección contra incendios.

–Diay sí, qué le voy a decir, si así es.

“Se habla mucho de protección contra incendios, pero el tema fundamental para nosotros es la evacuación de las personas. Entonces, no se reúnen las condiciones necesarias para la evacuación, ni en este (en el Ricardo Saprissa), ni en el de Alajuelense.

“Considero que es injusto decir que Bomberos es responsable, porque nosotros somos los encargados de decirles a quienes tramitan permisos si se cumplen o no se cumplen (los requisitos). La decisión de darle más tiempo para cumplir es administrativa, no técnica”.

– Yo lo comprendo. Pero usted está firmando un documento, junto con Salud, para que se le otorgue una prórroga a los equipos y si en estos meses llega a pasar una desgracia, usted sería corresponsable de lo que suceda.

– (Risas). Cosa diferente sería si nosotros le decimos a la administración: el estadio no tiene ningún problema, puede brindarle los permisos para que opere.

“Nosotros lo que estamos diciendo es: las condiciones de incumplimiento se mantienen, es una cosa de cómo van a implementar los plazos.

“No quisiera que la noticia vaya en el sentido en que Bomberos está avalando que se realice un espectáculo o un evento en condiciones inseguras. Nosotros no hemos cambiado el informe, nosotros seguimos diciendo: las condiciones de inseguridad son estas.

“Ahora bien, administrativamente, cómo se maneja el asunto de las mejoras, en plazos y en tiempo. Pero nosotros seguiremos diciendo: las condiciones de seguridad no han cambiado y esa es la realidad.

“El tema de responsabilidades es de quien da el permiso, nosotros estamos de acuerdo en que se establezcan plazos y condiciones para las mejoras. Es un tema complicado. Usted sabe lo que significa el fútbol para el país y nuestra posición, como no damos permisos, siempre será la de asesorar”.

– ¿Entonces usted sostiene que los estadios de Alajuelense y de Saprissa no reúnen las condiciones para una correcta evacuación? Eso está claro.

– Sí, no le voy a decir lo contrario. Es real, ya lo hemos dicho en nuestros informes y lo que está cambiando hoy es la manera cómo se va corregir esto. Con el decreto y todo esto, van a haber plazos y opciones de buscar otras normas para cotejar la realidad con la normativa.