No caigan en especulaciones. El nombre del entrenador que llegará lo daremos en el momento en que esté definido, se han dado muchos nombres, pero no es responsable dar nombres. Hasta ayer el técnico que teníamos en nuestros planes era Hernán Torres y así lo hicimos saber antes de que saliera a Colombia y así se lo hizo saber Agustín, pero hoy nos comunicó que no seguirá en la institución, sabemos que se fue bastante cansado, porque fue un trabajo muy desgastante. A él le podemos decir que gracias porque se entregó de lleno a la causa y al final el torneo no se da como lo teníamos planeado.