Directivo de Alajuelense cuenta su verdad sobre el nuevo estadio

Un día después de que Liga Deportiva Alajuelense comunicó a sus asociados que se le cayó el plan de construir su nuevo estadio en Turrúcares y que buscará un nuevo terreno, el directivo Rodrigo van der Laat dio más detalles. Él estima que lo ocurrido tan solo acarreará un retraso de tres a seis meses.

“El proyecto en ningún momento se ha visto suspendido y tampoco se ha visto cancelado”, afirmó Rodrigo van der Laat.

“La gran mayoría de los desarrolladores privados que cuentan con recursos, lo que hacen a la hora de seleccionar el terreno es que lo aseguran de alguna forma con una opción de compra. Esta es la circunstancia que no sucede en el caso de la Liga”, citó.

Contó que dentro de la Junta Directiva fueron haciendo recomendaciones desde hace más de dos años sobre cuál es la mejor manera de desarrollar un proyecto de estadio, bajando el riesgo al mínimo.

“Lamentablemente, cuando uno desarrolla un proyecto de estas características, pueden suceder cosas como esta”, destacó, en alusión a que el propietario del terreno elegido como primera opción en Turrúcares cambió de planes.

“En este caso en particular, la propiedad se consigue con muy buenas condiciones. Se logra hacer una negociación con el propietario del terreno, en un momento donde la Asamblea ya había girado instrucciones de cómo proceder en el tema de estos tres aspectos y ese proceder involucraba dos puntos que fueron muy importantes, claros y son mandatos de la Asamblea”, relató.

Lo primero que dejaron claro los socios de la Liga es que el desarrollo del estadio nuevo no pasara a través de una venta del Morera Soto.

“Eso para asegurar que el estadio no se ponga en riesgo y para tener el respiro que todos desean, que es tener siempre un recinto donde uno pueda jugar y que no haya demoras a la hora de pasarse al estadio nuevo”.

Además, la Asamblea también acordó como segundo requisito que no se destinaran fondos de la institución para el desarrollo del proyecto.

“Cuando uno va a asegurar un terreno, normalmente lo que se hace es que se firma una opción de compra y es como una especie de acuerdo entre las partes que definen cosa y precio, cómo se va a pagar el terreno, cuánto cuesta por metro cuadrado, etcétera”.

Esa opción de compra por lo general estipula penalidades económicas en caso de que una de las partes decida no seguir con el proyecto, pero en ese acuerdo entre Alajuelense y el propietario del terreno no aplicó por una razón clave, según Rodrigo van der Laat.

La Liga no quiso correr el riesgo de afrontar esa penalidad en caso de un cambio de planes, porque representaba un costo para la institución.

“Cuando uno escoge un terreno, hay que hacer un trabajo que consiste en analizar la viabilidad técnica, la viabilidad financiera del terreno, etcétera. La institución se expone a los riesgos de un proyecto que sin poder asegurar el terreno de una manera económica, existe el riesgo que alguna de las partes decida no continuar. Y eso fue lo que sucedió aquí”, argumentó Van der Laat.

Bajo esas condiciones, ninguna de las dos partes podía obligar a la otra a mantener el acuerdo inicial.

Van der Laat expuso que había un acuerdo de buen entendimiento, en donde las partes se comprometían a trabajar juntas para desarrollar el proyecto, sin penalidades si alguna decía echarse para atrás.

“Las razones por las cuales el propietario se retira del proyecto pues simplemente las tenemos claras. El propietario tiene el derecho sobre el terreno. Hace dos años decidió que era conveniente desarrollar un proyecto habitacional y con una serie de muchas otras cosas alrededor de un ancla que podía ser el estadio. Y hoy en día, me imagino que después de hacer algunos estudios, decide de que prefiere llevar el desarrollo del proyecto de ellos sin la necesidad de tener un estadio dentro de la propiedad”, explicó.

Recalcó que una vez que el propietario del terreno decidió que el rumbo del desarrollo de su proyecto no incluía un estadio, procedió a comunicarle formalmente a Alajuelense que se hacía a un lado.

“¿Qué ha perdido la Liga? En términos de recursos económicos no ha perdido absolutamente nada”, afirmó Rodrigo van der Laat.

Indicó que los planos constructivos ya están básicamente concluidos, en referencia a los arquitectónicos, estructurales y electromecánicos que están a las puertas de entrar al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

“Esos planos se han venido desarrollando y deben tener un costo aproximado de $200.000, pero se han desarrollado de tal forma que si al final no hay estadio, los consultores, que en este caso son Piasa y Gensler, no cobran por sus servicios. Y si se hace el estadio, el trato era que se les pagaba con palcos. De esa manera no se ponían en riesgo las finanzas de la Liga”.

Sin embargo, dijo que el caso del terreno no funciona de esa forma, pero que apenas trascendió que el nuevo estadio ya no será en Turrúcares, los teléfonos empezaron a sonar.

“Hemos tenido bastantes llamadas de otros desarrolladores o propietarios de terrenos que quieren proponer su terreno para la construcción del estadio. Nosotros tenemos que empezar de nuevo a atenderlos a todos. Yo diría que al tener los planos casi en la etapa constructiva, el plazo entre la negociación del nuevo terreno y el momento en el que las preventas salgan será mucho más corto”.

Su percepción es que con eso podrán tener los recursos necesarios para dar algún tipo de seguridad económica al propietario, de que no se pueda volver a perder el terreno.

Van der Laat considera que es necesario tener un estadio nuevo para que cumpla con la Ley 7600, Bomberos, el Ministerio de Salud y con la visibilidad al 100% que un aficionado merece cuando va al estadio.

“Es por eso que hace más de dos años, en una Asamblea se decidió que era importante buscar la alternativa de un estadio. Al no pasar esto por el Morera Soto, tenemos la gran ventaja de que no tenemos que apresurarnos de ninguna manera, hacer las cosas bien y con el menor riesgo posible”, exteriorizó.

