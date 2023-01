Alajuelense explora terrenos con acceso directo desde la ruta 27 o ruta 1 para su nuevo estadio

Alajuelense no se desprenderá del Morera Soto, pero sus socios aprobaron en julio de 2021 la construcción de un nuevo estadio. Ahora, la Liga busca otra vez un terreno para materializar el proyecto. (Kevin Cordero)

El nuevo estadio de Alajuelense ya no será diagonal al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares. Apenas el propietario de ese terreno comunicó su decisión, en la Liga empezaron a explorar otras opciones de inmediato.

Las características del lote que quieren están definidas. Según el directivo rojinegro Rodrigo van der Laat, algo esencial es que el nuevo sitio que se elija debe tener acceso directo desde la ruta 27 o la ruta 1.

¿Cuál sería la zona ideal para la construcción? ¿Cerca del CAR, en Turrúcares, o se verán otras opciones?

Para empezar, el estadio tiene que ser en Alajuela, no puede ser en otro lugar y las únicas dos rutas que favorecen para la construcción de un estadio definitivamente son la 27 y la ruta 1. Y son más o menos las propiedades que hemos estado viendo que nos están ofreciendo.

Lógicamente, la cercanía con el CAR es importante. Hay otras propiedades cercanas al CAR ya que estamos viendo también, pero yo no veo un estadio que no quede con un acceso directo desde la ruta 1 o la ruta 27.

Las otras características de un terreno así es que debe tener por lo menos unas diez hectáreas de tamaño, no debería tener líneas de transmisión ni nacientes de agua que vayan a complicar el desarrollo del proyecto a futuro. Y lógicamente las condiciones de pago.

Es que las condiciones de pago que teníamos nosotros en el terreno anterior eran muy favorables, porque para empezar, consistían en un precio bastante razonable por metro cuadrado.

Pero además, con una forma de pago a diez años. Eso permite que el dinero que se requiere para el principio para construir el estadio se destine solamente al estadio y tenga uno la capacidad que durante los diez años con taquillas, eventos y el flujo que generan todas las otras actividades alrededor del estadio, pueda irse pagando el terreno.

Es parte de esto y la ventaja aquí es que seguimos con estadio para rato, tenemos el Morera Soto y aquí lo importante para la institución es poder conseguir este proyecto con el nivel de riesgo más bajo y sin que le represente un costo económico para la institución. Eso es dificilísimo, pero de eso se trata, es parte del esfuerzo que tenemos.

El tema económico ha sido un este aspecto del nuevo estadio. ¿Es cierto que se les pidió a los socios un monto de $10.000 y debían buscar 500 socios? ¿Eso influyó?

El proceso de preventas continúa. El costo del proyecto se sigue manteniendo. Lo de $10.000 por silla se refiere a una silla de palco. El precio aproximado de la silla es $7.500 porque se van a prevender sillas de palco, preferenciales y otras.

Había una cantidad específica de preventas, que me parece que era 4.500 sillas, más o menos y con eso se podía levantar el capital que se requería para hacer el estadio.

Ese proceso continúa. Claro, hay que saber en qué momento se debe iniciar el proceso de preventa, porque para ese momento se necesita tener bastante claro el sitio donde va a ser el proyecto.

Nosotros vamos a tener reunión de Junta Directiva la próxima semana y vamos a definir si vamos a continuar con el proceso de preventas o si vamos a suspender por ahora el proceso de preventas para encontrar la tierra de nuevo y luego de ajustar las características del terreno a los planos, porque tenemos unos planos adaptados a un terreno que ya no va a ser y eso es un trabajo que habría que desarrollar.

Las intenciones han sido las mismas. Lo que tal vez sí ha cambiado desde hace cinco años, o tres años, es que en un principio nosotros estábamos pensando en construir un estadio que tuviera más o menos las mismas características que el Morera Soto.

Es decir, un estadio para atender a los aficionados liguistas. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que un estadio tiene que tener una vida útil de por lo menos 50 años o más. Entonces no podemos seguir pensando en las características de un estadio que sea solamente eso.

En ese sentido han cambiado las características del estadio, donde gracias a la consultoría de firmas como Gensler y Piasa, nos han ayudado a entender que hoy en día, un estadio es más allá de un recinto para ver un partido y se convierte más en un centro de entretenimiento, que además de eso, todas esas características alrededor del estadio, generan ingresos para la institución.

Eso es lo único que el proyecto original ha venido modificándose y tenemos un proyecto más interesante.

¿Cuánto tiempo se pospone el inicio de construcción y la entrega final con este contratiempo?

A nosotros nos debería tomar unos tres meses en encontrar un terreno nuevo y apropiado. Entonces, podría ser que haya un atraso de tres a seis meses, digamos.

A lo que yo voy es que yo prefiero llevar este trámite de una manera bien hecha, sin estar corriendo, para no tener más contingencias. Yo diría que unos tres meses nos podría tomar conseguirlo, podría ser menos. En fin, eso va a depender de las características.

¿La preventa comenzó?

El proceso de preventa todavía no se ha llevado a cabo. Es importante tener dos elementos previos antes de empezar la preventa, que es tener el terreno seleccionado y los planos para luego hacer la preventa.

Hasta el momento, ningún socio, ni la institución ha comprado sillas dentro del proyecto con la intención de reclamar posteriormente una silla en el estadio. En este sentido, solamente los consultores son los que han venido aceptando la modalidad de pago con base en este tipo de canje y es un costo que están asumiendo esas partes.

¿Aún existe la Comisión del Estadio que se había hecho cuando se presentó el proyecto a la asamblea para poder ayudar a buscar terrenos, aprobarlo y agilizar la construcción?

La Comisión de Estadio trabaja hasta el momento en el que se lleva a votación la decisión de desarrollar un estadio nuevo. Fue aquella asamblea en la que necesitábamos un quorum bastante alto y en esa asamblea me parece que más de un 85% de los socios votaron a favor de construir un estadio nuevo y esa fue la instrucción que nos dieron.

A partir de ese momento empezamos a trabajar de lleno. Esa comisión en ese momento ya pierde sentido, porque lo que quedaba ya era más bien hacer un trabajo más técnico, contratando consultores y desarrolladores que nos pudieran ayudar a desarrollar el proyecto.

¿Cuál es el mensaje a los asociados y a los aficionados en general que podrían tener la duda de si se escoge otro terreno y en unos meses otra vez se diga que no será en ese lugar?

Con respecto al tema de los socios, porque en realidad aficionados somos todos y a quienes nos interesa darles las explicaciones del caso siempre ha sido a los socios y yo creo que están claros en que este es un proyecto de desarrollo con características específicas, donde el riesgo no se podría asumir, ese riesgo económico y que este tipo de circunstancias suceden de alguna manera.

Si tuviéramos la plata para poder comprar el terreno de una vez lo haríamos y ya teniendo el terreno desarrollamos los planos y después de eso hacemos las preventas.

Sin embargo, como son los mismos socios quienes no quieren que destinemos recursos para el desarrollo de este proyecto, que no sean recursos levantados directamente para ese desarrollo, entonces no nos da la posibilidad de comprar el terreno anticipadamente.

Yo desearía poderles decir que no deberíamos volver a tener atrasos, hemos avanzado muchísimo. Tenemos un desarrollo de planos completo y tenemos una plataforma de preventas armada completa también.

Lo que necesitamos es buscar otro socio que nos ayude con el terreno y ya con eso echar para adelante. La verdad es que yo no le tengo ninguna explicación al socio que evidentemente quiere cuanto antes poder tener el estadio. Lo que puedo decir es que no podemos correr, pero tenemos que hacerlo bien hecho.

¿Esos tres meses que usted cree que pueden durar en elegir el nuevo terreno cuánto atrasan el proyecto en general?

Entre tres y seis meses es lo que nos podría tomar la selección de un terreno nuevo. Ya sabemos qué es lo que queremos, entonces yo veo que no debería ser tan difícil encontrar un terreno con características similares a las que teníamos. Yo hablo de alrededor de tres a seis meses.

Rodrigo van der Laat explica qué pasa con el nuevo estadio de Alajuelense

