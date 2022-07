Defensa rechazó ofertas de Bolivia y Ecuador para cumplir sueño de jugar con Saprissa

Su anhelo era jugar en un equipo grande del país. Afirma que tenía opción de vincularse al fútbol de Bolivia y Ecuador, pero cuando Saprissa negoció con él, ni lo pensó para seguir en suelo costarricense.

“Se me presentaron opciones en Suramérica, pero tenía la espinita de jugar aquí con Saprissa, se me dio y ahora es trabajar y ser constante. Estando en Saprissa se puede dar una mejor oportunidad a futuro”, manifestó con seguridad el defensa Pablo Airboine.

Pablo, quien jugó su segundo partido como titular con los morados el domingo ante Grecia, expresó que esperó un poco antes de definir irse a Suramérica.

“Lo de Saprissa se venía trabajando hace seis meses atrás, luego las negociaciones se pararon un poco. Llegó interés de Bolivia y Ecuador, pero aguardé, porque quería estar con Saprissa y cuando me confirmaron no dudé en tomar la decisión de quedarme”.

"Tenemos un gran cobrador como Mariano (Torres), le marqué con el dedo dónde quería el balón y me lo puso justo", dijo Pablo Airboine, quien ante Grecia hizo el segundo gol de Saprissa. (JOHN DURAN)

En las palabras de Airboine se nota que en realidad su deseo era ser parte de la planilla saprissista.

“Estoy muy contento y he comentado con mi familia lo mucho que me costó estar en Saprissa. Sé la responsabilidad que tengo ahora de vestir esta camiseta y voy a trabajar de la mejor manera”.

Ante Grecia el defensa lució con aplomo y en jugada de táctica fija fue al ataque y festejó su primer gol con los morados.

“Esa jugada la veníamos trabajando y cuando Mariano iba a cobrar lo llamé y le marqué con el dedo que me tirara el balón al primer palo. Tenemos un gran cobrador y puso la pelota justo donde la pedí y gracias a Dios pude anotar”.

Para Pablo fue una de cal y otra de arena, porque en el compromiso anterior contra Pérez Zeledón cometió penal y fue el 2 a 0 para Pérez.

“Cometí penal y siento que no lo fue, pero contra Grecia se me da el gol y es como un respiro y tomar confianza para seguir laborando. Estoy contento con el triunfo ante Grecia, porque frente a Pérez Zeledón no fue la mejor versión de Saprissa, queríamos arrancar con tres puntos, no se pudo y era obligación ganar en el segundo partido”.

Airboine agregó que los compañeros lo respaldan de la mejor manera, poco a poco adquiere mayor confianza y logró hacer una buena dupla con el gigante Kendall Waston.

“Juego a la par de grandes personas que lo acuerpan a uno al máximo. Kendall es un jugador experimentado, de mucho recorrido, siempre estamos en constante comunicación para evitar que nos agarren mal parados y la verdad tengo mucho que aprender de él. Desde que comenzó su carrera lo he admirado mucho y ahora que juego con él trato de sacar el máximo provecho”.

La comunicación que mencionó Pablo es vital y en Grecia se le escuchó cómo le hablaba a sus compañeros, les pedía que fueran a apretar la salida o se replegaran a ayudar en labores defensivas cuando el rival tenía el balón y buscaba atacar.

“Esa ha sido una de mis características a lo largo de mi carrera. En selecciones menores fue así de mucha comunicación con los compañeros, si nos hablamos constantemente vamos a lidiar con menos opciones de peligro”, resaltó el defensa.

Pablo Airboine acumula 180 minutos con Saprissa, pero no se confía, sabe que el panameño Fidel Escobar y otros zagueros están a la espera de una oportunidad, pero él apunta a seguir en ascenso y tener una sana competencia con sus compañeros.