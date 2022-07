Jeaustin Campos: ‘Para nosotros es importante no solo ganar, sino ganar bien’

Jeaustin Campos salió contento con el funcionamiento que tuvo Saprissa en la casa de Grecia. (JOHN DURAN)

¿Cómo toma esta victoria de 3 a 0 en la casa de Grecia? Copiado!

Obviamente darle gracias a Dios porque jugamos, porque ganamos, era importante para nosotros, lo tomamos como el partido anterior, con calma. Hay aspectos que hay que mejorar, hicimos algunas modificaciones en cuanto a nuestro sistema y gracias a Dios se nos dio no solo el triunfo, sino respaldado por un muy buen juego.

Son los primeros tres puntos, pero valiosísimos, en una cancha que siempre es complicada. Grecia es un buen equipo, tuvo la pelota en algún momento y nosotros logramos matar entre comillas en los momentos más oportunos. Para nosotros es importante no solo ganar, sino ganar bien y lo hicimos.

Presentó varios cambios. ¿Eso es una muestra de que cuando las cosas no funcionan hay otros haciendo fila y tendrán su espacio? Copiado!

Tenemos una plantilla muy competitiva. Tal vez para que nos entendamos muchas veces hacemos algunas variaciones no porque el otro partido no estuvo bien, o si se jugó o no se jugó bien. Simplemente buscamos, analizamos el rival de turno, analizamos el trabajo nuestro también y sobre eso tomamos decisiones. El grupo al final sale ganando, es un grupo que está muy sólido, muy compenetrado, muy competitivo en los entrenamientos y a pesar de las bajas que se han tenido respondimos en la hora buena y es un mensaje para el grupo de que cualquiera puede jugar. Y eso para nosotros es importante.

¿Qué pasó en la reunión con Ángel Catalina por el tema de Bryan Oviedo? Copiado!

Habría que preguntarle, yo hablé con él y lo que ustedes saben es lo que yo sé, lo que salió en los medios y ya nada, a esperar esta semana para ver qué noticias tenemos por parte de don Ángel.

¿Se define esta semana? Copiado!

No sé la verdad, desconozco, las prioridades mías son ver cómo trabajamos para el domingo y ya lo otro le pertenece a don Ángel.

¿Los extranjeros tienen su espacio listo para cuando estén habilitados? Copiado!

El deseo, la actitud, la lucha, la entrega la guerra, el cuchillo en los dientes es la principal invitación para jugar el partido siguiente, porque fútbol hay, talento tienen y si nosotros corremos, metemos, nos tiramos de cabeza, el resto es una competencia de talento.

Disciplina, esfuerzo, talento, al final. Creo que nadie tiene un puesto asegurado, ustedes lo saben y no porque fallen o no, puede ser otras situaciones, que queremos otro perfil en determinado puesto.

El que ponga esos ingredientes que acabo de mencionar es quien tendrá más posibilidades de jugar. Por supuesto que a mí me tocó ser extranjero y se exige muchísimo más, porque al ser extranjero más, porque tu etiqueta de extranjero repercute y pesa un poquito más. Lo que han entrenado me ha dejado muy satisfecho también.

Javon East es espectacular, Luis Paradela ni para qué, Fidel Escobar ha estado ahí y hay buenas sensaciones para lo que viene, sobre todo la pelea por el puesto nos va a dar oportunidades de que el grupo esté compacto y siempre mejorando. No hay espacio ni para parpadear para ellos. Eso es lo que esperamos, que sea un punto alto para competir con autoridad en este torneo.

Pese a las ausencias se le vio buenas transiciones. ¿El trabajo va por ahí y el problema será suyo cuando estén disponibles? Copiado!

Eso es una alegría también, parte del ADN saprissista desde años es impulsar a los muchachos, darles las herramientas necesarias para que puedan competir. Vimos a Zamora, Alemán, Taylor que son muchachos que vienen haciendo armas.

Athim estaba en el banco y para nosotros es importante, en la medida de lo posible tener esa sangre morada en el terreno de juego, complementándose con extranjeros de buen nivel y con muchachos que vienen de otros clubes que se han compenetrado bastante bien con nuestra idea, con la filosofía del equipo y eso te da muy buenas sensaciones.

Puso en la cancha a Álvaro Zamora y Fabricio Alemán. ¿Qué evaluación hace de ellos? Copiado!

Uno pasó por esas edades y por esas oportunidades y lo principal que conversamos con ellos es que tengan los pies en la tierra, apenas están haciendo sus primeros pasos, han jugado bastante bien y han respondido bastante bien.

Eso para nosotros es importante, que ellos tengan esa humildad de reconocer que todavía falta mucho camino por recorrer y que poco a poco van a ir ganándose el espacio.

Yo lo he dicho, independientemente de la edad, el futbolista que está para competir y que lo necesitamos vamos a echar mano. El despliegue que han tenido con personalidad, eso indica que no solo estamos preocupados por el presente del club, sino también por el futuro inmediato.

Es importante empezar a sacar figuras, a producir y claro, todavía con el Centro de Entrenamiento va a ser mejor y la cosecha va a ser bastante buena. Es importante que también los de las divisiones menores sepan que no hay ningún techo, que en cualquier momento pueden jugar, que en cualquier momento pueden estar.

Hace mes y medio Zamora estaba en el alto rendimiento y suspendido porque lo habían expulsado, Athim estaba en Uruguay de Coronado, Alemán ni siquiera estaba en el país y jugaron, contando a Taylor.

Eso deja la llamita encendida que no solo los extranjeros, los veteranos, sino también los jóvenes están ahí para producir y rendir en cualquier momento que se les necesite.

Viendo el partido usted empezó a gestar el triunfo desde el primer tiempo, porque llegó a apretarle la salida a Grecia con presión alta. ¿Tenía claro eso? Copiado!

Sabíamos que Grecia era un buen equipo y sigue siendo un buen equipo, siento que nosotros es un fútbol que tenemos que hacer. Nuestra filosofía es esa, un fútbol agresivo, un fútbol ofensivo, no marcamos para que no nos hagan goles, sino marcamos y defendemos para procurar espacios y atacar y anotar. Bajo esa premisa poco a poco han ido agarrando la idea.

Creo que tuvimos mucha más agresividad, siempre los primeros partidos son un poco difíciles. Los movimientos quedaron un poquito más claros y se aplicaron bien al libreto y contento, pero independientemente del rival vamos a intentar hacer esa propuesta, aparte de la buena posesión de pelota, la recuperación rápida y post pérdida, que para nosotros es importante.

¿Cuántas fechas cree que necesita para tener un equipo base? Copiado!

Sería muy egoísta con la planilla que hay fijar un equipo base, habrá jugadores con más minutos. No soy de los que tiene un equipo base. El equipo base es el que se lo gana, el que trabaja todos los días, que vemos qué opciones o qué perfiles podemos necesitar. No soy de equipos base. No vamos a cambiar once todos los partidos, pero el que está para jugar, que juegue. El que está conectado, el que está enchufado ese va a jugar.

¿Qué puede decir de la situación con Migración? Copiado!

Desconozco, yo estoy del campo para adentro, no sé qué ha pasado. Recibimos instrucciones nada más y sobre eso trabajamos. No hay excusa, hay que hacer nuestro fútbol. Por supuesto que todo entrenador desearía desde la primera jornada que tengamos el equipo completo y estar listo para competir.

Si no es así, los muchachos han respondido como este domingo y esperemos que el transcurso de esta semana se arregle lo que tenga que arreglarse.

Desconozco totalmente, sé que están trabajando horas extra para poder tenerlos a punto para la competencia y ojalá que esta semana se dé.