David Guzmán sorprende a Vladimir Quesada

David Guzmán estuvo 160 días fuera, se perdió 31 partidos por una dolencia en su rodilla, pero finalmente volvió ante Liberia (gane de la S 2 a 1), en la fecha siete del Torneo de Clausura 2024. Guzmán estuvo 20 minutos en cancha y aunque está lejos de su mejor nivel, sorprendió al técnico Vladimir Quesada.

Vladimir Quesada tiene a Saprissa en el liderato del Torneo de Clausura 2024. El timonel poco a poco recupera a figuras claves, como David Guzmán. (Rafael Pacheco Granados)

Quesada contó que lo que ha visto de Guzmán es de destacar y espera que muy pronto retome el ritmo; sin embargo, no quiere apresurar a su jugador.

¿Qué tan indispensable era sacar una victoria ante Liberia?

- Es importantísimo para nosotros. Queríamos terminar el sábado con el liderato y más allá de lo que pase en el cierre de esta fecha, estamos en el primer lugar en este momento. Nos gusta vernos arriba, es para lo que este grupo trabaja y a lo que están acostumbrados mis jugadores. Para nosotros era clave iniciar así para los 15 días que se vienen.

¿Qué significado tiene para usted el regreso de David Guzmán?

- Siempre que regresa un jugador me genera una gran alegría, más cuando vuelven de lesiones tan prolongadas, lo hacen de buena manera y el equipo gana.

”Desde hace dos semanas está realizando trabajos grupales y lo ha hecho a un nivel altísimo. Estábamos asustadísimos de verlo así. Es un jugador de mucha experiencia y aunque en lo físico debe mejor, lo futbolístico no se olvida y él es un jugador de gran calidad; así lo plasmó en los minutos que tuvo. Estamos muy felices de tenerlo y gracias a Dios que regresó y que está compitiendo”.

¿Cuánto lo pone a pensar el regreso de David Guzmán, porque va a pelear por ser titular?

- David, al igual que otros, va a tener que ir poco a poco sumando minutos, hasta que recupere su forma deportiva y pueda disputar 80 o 90 minutos. No queremos adelantar tiempos y provocarle algún tipo de lesión muscular.

”Es importante tener a la mayor cantidad de jugadores disponibles, sanos y listos para ser tomados en cuenta. David es uno más, que compite por un campo en la titular o la suplencia”.

¿Por qué programaron el clásico un viernes?

- Programamos viernes el clásico pensando en el partido contra Philadelphia, porque es importante llegar descansados al clásico y luego al siguiente juego. Pese a que fuerzas extrañas quisieron obligarnos a jugar contra Grecia esta misma semana, Dios siempre hace bien las cosas y no pudieron.

¿Cómo interpreta la expulsión de Luis Díaz?

- Son situaciones de fútbol. Tuve la oportunidad de jugar y sé que es algo que puede pasar. Los árbitros toman sus decisiones, son en contra de nosotros y pasa.

¿Qué valoración hace sobre Gerald Taylor?

- Gerald tuvo muy buenos torneos anteriormente y en la fase final anterior tuvo mucha relevancia para nosotros. Lamentablemente sufrió una lesión de cuidado, porque un compañero de profesión tomó una mala decisión y lo sacó por completo.

”Se recuperó y estamos contentos, porque tiene una muy buena técnica y físicamente es probablemente uno de los mejores jugadores del club. Además, nos cubre tres puestos: lateral, central y medio centro”.

¿Cómo está Kendall Waston?

- Kendall tuvo una gran mejoría esta semana. Los doctores están manejando el tema con él, pero hablo mucho con Kendall y le digo que no se apresure, porque ya dio mucho en las finales pasadas jugando lesionado. En aquel momento no quiso salir, pese al dolor que sentía, así que ahora no lo vamos a apresurar, sino que queremos que vuelva cuando esté al 100%.