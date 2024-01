Cuarto árbitro de juego Alajuelense - Cartaginés anunció nueve minutos de reposición, pero central solo dio seis

La polémica se hizo presente en el cierre del duelo entre Alajuelense y Cartaginés. El cuarto árbitro del compromiso dio la instrucción que se darían nueve minutos de reposición; sin embargo, el réferi central solamente repuso seis.

De esta forma, cuando el árbitro decretó el final del juego todos los jugadores de Alajuelense se lanzaron a reclamar; no obstante, la decisión final ya estaba tomada.

El cuarteto arbitral estuvo compuesto por Brayan Cruz, asistido por Carlos Fernández y Víctor Ramírez; el cuarto árbitro fue Kevin Ruiz.

El plantel manudo dio a conocer su molestia públicamente. El arquero rojinegro, Leonel Moreira, enfatizó que no comprendieron lo que pasó, pero que no se jugaran “casi cuatro minutos” fue una situación que no debería repetirse.

“Es entendible la molestia, pero no puedo entender como marcan nueve minutos y terminan el juego a falta de cuatro para llegar a esos nueve. El cuarto árbitro marca nueve minutos, todos lo vimos”, afirmó.

Moreira, quien fue figura del duelo y con dos paradas frenó los intentos para la segunda diana brumosa, recalcó que ellos continúan apoyando a Andrés Carevic, como su entrenador.

“Nosotros entendemos y respetamos a la afición. Tenemos que respaldar a Carevic hasta el momento en que esté. Hay que ir con él o con el que esté hasta el final”, finalizó.