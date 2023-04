Cristian Rodríguez: El árbitro policía no pasó desapercibido en partido Grecia vs. Alajuelense

Cuando el árbitro Cristian Rodríguez acude al estadio lo hace convertido literalmente en la autoridad. Esa es la característica en común que tienen sus dos profesiones.

La mayoría de veces lo verá con uniforme azul, botas, gorra, chaleco antibalas y el infaltable radio de comunicación por el que suele hablar en clave.

Efectivamente, él es policía.

Pero puede ser que se lo encuentre con un uniforme muy distinto, en otra faceta.

Si es así, su atuendo cambia de forma radical, con camiseta, pantaloneta, tacos o tenis, el silbato y un juego de tarjetas en el bolsillo.

Cuando viste ese look es porque Cristian Rodríguez va para un entrenamiento del panel de árbitros de la Federación Costarricense de Fútbol, porque lo designaron como el réferi central para pitar un juego o le tocó ser el cuarto árbitro del partido.

Cristian Rodríguez encabezaba esta comitiva de la Fuerza Pública que estuvo presente en el partido entre Grecia y Alajuelense, en el Estadio Allen Riggioni. (Rafael Pacheco Granados)

Como policía, o como silbatero, él es la autoridad y el miércoles 19 de abril estuvo presente en el Estadio Allen Riggioni, donde Grecia y Alajuelense empataron sin goles.

Para esta misión no debía correr los 90 minutos dentro del campo, ni pasar de pie todo el partido como secretario arbitral.

Cristian Rodríguez acudió al encuentro como uno de los oficiales de la Fuerza Pública que velaron por el orden y la seguridad en el estadio.

Tiempo atrás, la Fedefútbol reseñó que él es conocido como el árbitro policía, al combinar su ocupación como réferi de la Primera División con su trabajo en la Fuerza Pública.

Desde hace más de 20 años, Rodríguez desempeña su profesión de policía haciendo respetar las leyes en la calle; pero también tiene 15 años impartiendo justicia dentro de un terreno de juego.

El árbitro Cristian Rodríguez estuvo en el partido entre Grecia y Alajuelense, pero desempeñando funciones como oficial de la Fuerza Pública. (Rafael Pacheco Granados)

“El tema de la Fuerza Pública y el arbitraje son muy similares, conlleva el tener autoridad y poner orden, tratar de lograr acuerdos entre personas que no lo hacen así y hacer cumplir o respetar la ley”, afirmó Cristian Rodríguez en esa reseña que había difundido la Fedefútbol sobre él.

Ambas ocupaciones tienen cierta relación para el árbitro policía, ya que cada una le ha enseñado cosas importantes para implementar en las respectivas funciones de ambos trabajo.

“Las dos me han enseñado mucho porque son una línea muy similar, una va de la mano con la otra; por lo menos en mi caso. Me ha ayudado en la capacidad de tomar decisiones bajo mucha presión, me ha ayudado tanto en la Fuerza Pública como en el arbitraje, y en la parte de la condición física que es indispensable en una y en otra”, comentó el silbatero.

Sobre cómo lleva el día a día con trabajos de tanta exigencia de entrenamiento y tiempo, fue claro en que pese algunos sacrificios, él disfruta todos los días lo que hace.

“Hay que sacrificar bastante, debo acomodar mi horario de entrenamiento con mi horario laboral, a veces en horas de la madrugada o en la tarde-noche, pero es una cuestión de organización, porque se disfruta lo que se hace”, indicó.

Rodríguez comentó que en las calles lo reconocen y las personas le preguntan si es el árbitro que ven por televisión.

“Mucha gente cuando me ven uniformado se acercan y me dicen si soy el policía que es árbitro, y muchos me conocen por mi nombre o como ‘el árbitro’”, dijo.

En el partido entre Grecia y Alajuelense no impartió justicia dentro de la cancha, pero Cristian Rodríguez sí estuvo en el estadio y junto a sus compañeros de la Fuerza Publica veló por el orden, la seguridad y que nada se saliera de control.