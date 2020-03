“Ni yo, ni mi esposa estamos trabajando, porque ella trabaja en una academia y desde hace rato también la mandaron para la casa. Le voy a decir algo: mi situación es muy similar a la del resto de mis compañeros de equipo. Yo lo último que recibí fue el 15 de marzo y fue un abono, no fue completo, desde entonces no he recibido plata, esto es difícil pero vamos día a día agarrados de la mano de Dios”, confesó.