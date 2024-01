Convenio de Herediano para jugar en Santa Bárbara genera dudas a nuevo comité de deportes

El nuevo Comité de Deportes y Recreación de Santa Bárbara (CCDRSB) inició funciones a inicios de diciembre y tiene dudas del convenio que firmó la junta directiva anterior con la Asociación Deportiva Club Sport Herediano para administrar el estadio Carlos Alvarado y utilizarlo como sede para los juegos de local mientras está listo el nuevo Rosabal Cordero, inmueble que tiene tres años en construcción.

La Nación tiene una copia del documento que firmaron Randall Castro Bolaños, como presidente del club rojiamarillo, y la expresidenta del CCDRSB, Candy Trigueros Gutiérrez. Este acuerdo entró en vigencia el pasado 24 de mayo del 2023 y se extiende por los próximos 15 años, con la posibilidad de una prórroga de 10 años más si ambas partes están de acuerdo.

Javier Núñez, actual presidente del CCDRSB, explicó que a los nuevos cinco integrantes del Comité, de los siete quelo componen, les gustaría revisar el acuerdo y conversar con el Herediano sobre algunas inquietudes.

Según el convenio firmado, “Herediano cancelará ¢2.000.000 mensuales durante todo el período (mes vencido). Además, se hará cargo de pagar los servicios públicos, pólizas, seguridad y arreglos del estadio de cualquier índole”.

El acuerdo no establece ningún aumento anual de su mensualidad, y esto inquieta a la mayoría de integrantes del actual Comité Cantonal de Deportes y Recreación.

“Personalmente creo que ningún contrato se hace así (sin un aumento anual). Candy Trigueros, la expresidenta del comité, nos explicó que se tomó esta decisión por la inversión que está haciendo Herediano en el inmueble. Esto es un punto que debemos analizar”, dijo Núñez.

Otro de los detalles acordados es que la institución florense entregará, en 15 años, las instalaciones “en buen estado”. Sin detallar si habrá un análisis de un experto en canchas sintéticas si la alfombra tendrá una vida útil determinada en ese momento o, bien, si antes de que se finalice el acuerdo se instalará una nueva para el uso del cantón.

Núñez detalla que las superficies sintéticas tienen una vida útil limitada que dependerá del uso que se le dé y que su grupo de trabajo no quisiera que cuando se reciban las instalaciones la cancha esté desgastada y le corresponda al CCDRSB que esté en ese momento incurrir en una inversión para cambiar la grama. “Sería bueno precisar que es buen estado”.

“En el contrato tampoco se precisa cómo se debe de entregar las otras instalaciones que conforman el inmueble. El contrato es muy general y es poco detallado. Es uno de los puntos que nos preocupa y nos gustaría ver si podemos solucionar esas situaciones”, mencionó Núñez.

La expresidenta del CCDRSB considera que hizo un buen negocio al fijar el monto de alquiler mensual del estadio Carlos Alvarado y detalla el por qué no se fijó un aumento en la mensualidad que cancela el Herediano.

“Yo no tengo nada que esconder, lo que le puedo decir es que lo que firmamos, como Comité Cantonal de Deportes y Recreación en mayo de este año (2023), fue un bien para la comunidad.

”¿Sobre los dos millones mensuales? Le digo que el Comité recaudaba entre ¢600.000 y ¢700.000 mensuales por alquileres del estadio, ahora son ¢2.000.000. No entiendo cuál es el mal negocio. ¿Por qué no se fijó un aumento por año? Muy simple, Jafet (Soto) ya va metiendo una inversión de más de un millón de dólares y esos son los intereses. Yo tengo cómo demostrar que estoy triplicando el ingreso mensual por el alquiler del estadio”, detalló Rodríguez.

El equipo florense mencionó a este medio, por medio de su departamento legal, que toma el tema con tranquilidad porque no toda la junta directiva del CCSRSB tiene dudas sobre el documento pactado.

“Primero debe aclararse que no es la junta directiva en pleno, no obstante, lo tomamos con tranquilidad. El convenio fue firmado bajo parámetros de legalidad y contiene elementos muy beneficiosos para ambas partes.

”Antes del contrato, el comité de deportes no percibía ni ¢700.000 al mes en el uso de la cancha natural y en invierno recibía menos dinero ya que se limitaba más su uso , se acordó un precio de ¢2 millones mensuales que contiene, desde ahora, los aumentos anuales que se fueren a dar desde la firma del contrato hasta su finalización”, sostiene el club.

Además, agregó que las ligas menores del cantón tendrán su espacio para entrenar.

El Club Sport Herediano ya utiliza las instalaciones del Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, para sus entrenamiento. El inmueble todavía no tiene el aval del Comité de Licencias para ser una sede avalada para el torneo nacional que inicia el 15 de enero. /Foto: Club Sport Herediano

Acuerdo no fue revisado por el Concejo Municipal

El acuerdo firmado entre Herediano y el CCDRSB no fue revisado, ni debatido, por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara. Según Rodríguez, la reglamentación municipal le da autonomía para establecer estos convenios.

Sin embargo, un grupo de vecinos del cantón, denominados Comité de Vecinos de Santa Bárbara de Heredia, le pidió al gobierno local de su cantón, en la sesión del 2 de enero, un seguimiento sobre el convenio firmado.

Víctor Hidalgo Solís, alcalde de Santa Bárbara, dijo a La Nación, el pasado 18 de diciembre, que el reglamento municipal le da autonomía el CCDRSB para establecer convenios pero a la misma vez es el Concejo Municipal el que fiscaliza a este ente, “por lo que la Auditoría Municipal está realizando una auditoría a este comité”. Al preguntarle si la auditoría es por el convenio con el Herediano, respondió: “sobre todo”.

Hamlet Méndez Matarrita, regidor municipal y presidente del Concejo, dijo a este diario que se dieron cuenta de la firma del convenio por las noticias.

“Pedí información al respecto y el reglamento municipal del 2017 le da la potestad al CCDRSB de firmar convenios fuera del Concejo. Al ver esta situación, hacemos una reforma, que por cierto está en publicación, donde le quitamos ese poder al comité. (...) La junta directiva actual del comité tiene la oportunidad de revisar el convenio”, explicó Méndez a este diario el pasado 14 de diciembre.

Además, en la sesión del Concejo Municipal del 18 de diciembre del 2023, Méndez presentó una moción para que se le pida a la Procuraduría General de la República un criterio sobre procedimiento que se le dio a la firma del convenio. Además, el regidor suplente Carlos Araya, del Partido Unidad Social Cristiana, solicitó una moción para que se llame a audiencia a la junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Bárbara. Ambas fueron enviadas a la comisión de jurídicos.

La Procuraduría dijo a este diario que no puede responder si el CCDRSB debió llevar el convenio al Concejo Municipal, “ya que la administración no ha hecho la consulta formal y no pueden adelantar criterio”.

El CCDRSB respondió a La Nación, el pasado 21 de diciembre, que el acuerdo con Herediano fue enviado al Concejo Municipal el 31 de julio del 2023. Es decir, dos meses después de que el convenio entró en vigencia. Y también se puso en conocimiento de la auditoría interna el 16 de agosto del 2023.