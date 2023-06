Comité de Ética investiga a Rodolfo Villalobos por caso de reloj de $1.500

El Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) decidirá si el presidente Rodolfo Villalobos faltó al reglamento al recibir un reloj valorado en $1.490 como regalo por parte de una joyería previo al Mundial de Qatar 2022.

Luego de una serie de audiencias previas, el Comité abrió una investigación formal sobre Villalobos en la que se determinará la responsabilidad del presidente sobre el obsequio y ademas para esclarecer si autorizó a una empresa a promocionar el #RelojMundialista sin que exista un contrato que valide el acuerdo comercial.

El tema llegó a la mesa del Comité de Ética a finales de febrero, mediante una denuncia anónima, según confirmaron a La Nación varias fuentes cercanas al órgano.

Ante consulta nuestra, el secretario general de la Fedefútbol, Gustavo Araya, dijo no poder confirmar si Ética abrió una investigación, dada la independencia de ese Comité; en cambio, confirmó que no hubo ningún acuerdo de patrocinio con el comerciante del reloj.

Cada uno de los 26 jugadores convocados por parte del técnico colombiano Luis Fernando Suárez recibió un ejemplar de regalía, incluído también el timonel cafetero.

Ética realizó una investigación previa para determinar la gravedad del caso y así decidir si realiza una investigación formal. Para eso hizo una serie de consultas al secretario general, Gustavo Araya y a la encargada de mercadeo de la Federación para el momento del mundial, Carolina Ulloa. Ella renunció hace unos meses ante una mejor oferta laboral.

Además, varios jugadores de la Tricolor fueron llamados para brindar sus apreciaciones sobre el cuestionado tema comercial.

Tras escuchar a varios sectores alrededor de la Selección Mayor Masculina, Ética llegó a la conclusión que debe investigar a Villalobos. El presidente ya entregó su descargo e incluso hubo una audiencia para escuchar sus explicaciones frente al Comité.

Esto sucedió en la última semana de mayo. Y el veredicto estará en las próximas semanas.

La Nación le envió una consulta sobre esta investigación en curso que le atañe. Sin embargo, no recibimos una respuesta desde el 21 de mayo.

Por su parte, Araya mencionó “que el artículo 36 del Código de Ética establece una obligación de confidencialidad y obligan a los miembros guardar bajo el secreto de confidencialidad cualquier información que tenga el Comité, por lo tanto la Federación Costarricense de Fútbol no puede referirse a qué casos tiene o no en agenda el Comité de Ética”.

Bryan Ruiz, capitán de La Sele en el último proceso mundialista, mostró el reloj de la marca Mido que recibieron los seleccionados nacionales previo al Mundial de Qatar 2022. FOTO: Daoro

¿Qué inconveniente habría si se trató de un regalo? Copiado!

En el caso de Rodolfo Villalobos, la FIFA regula que son permitidos los obsequios de terceros si tienen “un valor simbólico o irrelevante”.

En el artículo 21 del Código de Ética también se establece que el regalo no debe contravenir las obligaciones del dirigente ni suponer conflictos de intereses.

Según detalla Araya, basado en los reglamentos, ningún regalo puede superar los $200; en caso de exceder ese monto, debe reportarse al Comité Ejecutivo “para que el mismo tome la decisión de su destino”.

Una fuente a lo interno de la Fedefútbol aseguró a La Nación que Villalobos reportó el regalo mediante un correo electrónico el viernes 3 de marzo, tres meses después de recibirlo.

Que lo haga en este momento y cuando el tema ya rondaba en los pasillos del Proyecto Gol, también confirma indirectamente la ausencia de un convenio comercial con la Fedefútbol; de lo contrario sería innecesario que lo reportara.

En el caso de los jugadores, no existe inconveniente en cuanto a regalos o convenios comerciales propios, en provecho de sus derechos de imagen; sin embargo, no está claro quién los autorizó a utilizar indumentaria de la Selección en promociones del artículo, como lo hicieron algunos en redes sociales, al estilo de Bryan Ruiz, Kendall Waston y Yeltsin Tejeda. En otros casos, como el mismo Bryan, acompañado de Celso Borges y Joel Campbell, aparecen con ropa particular.

“(...) Esto era un negocio entre los jugadores y un tercero”, confirmó el secretario general del Comité Ejecutivo, Gustavo Araya, quien dijo desconocer quiénes con exactitud recibieron el obsequio.

Detalló que los jugadores pueden usar indumentaria de la Federación en promociones propias, siempre y cuando se trate de un patrocinador oficial de la Federación. No es el caso de Mido (la marca del reloj) ni de la Joyería Daoro (la tienda que lo ofrecía en Costa Rica).

En cuanto al comerciante, tampoco está claro por qué promocionó su producto como “el reloj de la Sele”, usando una marca registrada que normalmente implicaría alguna retribución para la Federación. Este último punto da relevancia a qué tan enterados estaban Rodolfo Villalobos y sus compañeros federativos y si medió algún visto bueno de su parte.

Daoro realizó 17 publicaciones en su perfil en Instagram entre el 21 de octubre y el 1.° de diciembre del 2022. En las fotografías se pueden observar jugadores como Óscar Duarte, Bryan Oviedo, Kendall Waston, Celso Borges, Joel Campbell, Yeltsin Tejeda, Daniel Chacón y Anthony Hernández.

Además, Luis Fernando Suárez, técnico colombiano de la Tricolor, aparece en una publicación en el perfil en Facebook firmando una de las camisas de la representación patria portando el reloj.

En algunas de las imágenes, los jugadores portan la camisa de presentación oficial de la Selección Nacional y algunas de las fotografías se tomaron en el Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela.