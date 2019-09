Y reiteró que lo que se busca es que “al momento en el que lleguemos a tomar la decisión no haya un solo asociado que pueda decir que la decisión que vaya a tomar sea sobre una base que no se le informó, que no se le dieron los elementos. Se ha discutido mucho, se ha masticado mucho y es una decisión que trasciende la Junta Directiva y que es parte de la esencia de una asociación como es la Liga, donde nos interesa que todos tengan la posibilidad de participar”.