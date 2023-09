Comisarios de Unafut y árbitros omitieron aplicar en clásico pasos vitales de protocolo antirracismo

El delantero del Deportivo Saprissa, Javon East, denunció este lunes actos racistas en el estadio Alejandro Morera Soto, un día después de que se jugó el clásico nacional.

En la misma jornada donde se dio una campaña para evitar el racismo, los comisarios de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Karina Rodríguez y Fabricio Chaves; y los árbitros, las autoridades del juego, omitieron aplicar los tres pasos más importantes que dicta el protocolo antirracismo y antidiscriminación de la Federación Costarricense de Fútbol.

El delicado tema saltó a la luz 14 horas después de finalizado el partido, cuando el atacante jamaiquino lo expuso por medio de sus redes sociales. Según el reglamento, las acciones correctivas que se deben aplicar en el momento en que las autoridades se percatan de un insulto racista o discriminatorio son: la interrupción del partido, la suspensión momentánea del partido y la suspensión definitiva. Nada de esto sucedió durante el juego que ganaron los liguistas (2-1) ante el Saprissa.

Incluso, el reglamento que dicta para el campeonato nacional, describe cuáles son los mensajes que se deben proyectar por los altoparlantes, y esto no sucedió en el Morera Soto.

“Debido a los comportamientos (violentos, discriminatorios y/o racistas), de un grupo de aficionados, los cuales están afectando el partido, por lo que el árbitro ha interrumpido el partido por dicha conducta y lo suspenderá si dicha conducta no cesa de forma inmediata y definitiva. La (violencia, racismo y/o discriminación) no son tolerados, ayudemos a continuar disfrutando del encuentro y a decir NO a la (violencia, discriminación y/o racismo)”, explica el documento.

La Unafut realizó una campaña contra el racismo en la jornada donde se jugó el clásico nacional. El capitán del Saprissa, Kendall Waston, alzó la voz contra de los insultos por el color de piel.

Unafut defiende a sus comisarios Copiado!

La Nación consultó a la Unafut por qué estos pasos tan importantes que constan en la reglamentación no se aplicaron durante el clásico nacional, y el departamento de comunicación respondió que las autoridades de la Liga de la Primera División defienden el actuar de los comisarios designados para el partido, y evitan referirse al por qué no se anunció por los altoparlantes del estadio lo que estaba sucediendo por parte de una minoría de aficionados.

- ¿Cómo explica la Unafut que en los reportes del clásico se detallan temas sobre presuntos actos de racismo y no se informó lo sucedido a la afición presente en el estadio por los altoparlantes?

-El árbitro central William Mattus recibió una denuncia por parte del jugador del Deportivo Saprissa Javon East, la misma fue trasladada a los comisarios del juego, quienes actuaron de forma inmediata. Se distribuyeron en diferentes sectores del Estadio Alejandro Morera Soto para comprobar si la denuncia de supuestos insultos racistas se estaban presentando constantemente, ya que ellos no lograron escuchar desde la posición inicial que tenían cuando se da la denuncia de Javon.

- ¿Consideran que los comisarios se equivocaron en la manera de aplicar el protocolo?

-No, los comisarios actuaron según las disposiciones.

– ¿La Unafut tiene claro por qué no se indicó por los altoparlantes lo sucedido?

-Los comisarios actuaron según las disposiciones.

- ¿Existe alguna sanción interna para los comisarios que no ejecuten el reglamento como se indica?

-El comisario que no aplique los reglamentos y normativas de competición cuando se requiera, será evaluado internamente para considerar si falló o no. Además, podría no ser nombrado en los próximos juegos de la Primera División o Torneo de Copa, si se comprueba tras el análisis que el comisario omitió información importante en el informe.