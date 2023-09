Árbitros ni comisarios alertaron a Alajuelense por caso de supuesto racismo contra Javon East

En Alajuelense aseguran que desconocían que durante el clásico que los rojinegros le ganaron 2-1 a Saprissa se hubiese presentado un incidente con Javon East, porque nunca fueron alertados de que el jugador hubiese denunciado ante el árbitro ser víctima de racismo.

Tampoco fue una situación que los comisarios de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) le comunicaran a la Liga, ni mucho menos que se tomaran las acciones correspondientes que indica el reglamento en estos casos.

“Nosotros nos enteramos del tema de Javon East a través de la denuncia que él hizo en sus redes sociales. Durante el partido y al finalizar el juego no se tocó el tema. Inclusive jugadores del Deportivo Saprissa que dieron declaraciones no lo mencionaron y entonces nos vinimos a enterar de esta supuesta situación que se presentó hasta este lunes”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Mencionó que el árbitro central William Mattus no tomó ninguna decisión luego de que supuestamente el jugador le hablara, ni tampoco lo hicieron los comisarios de Unafut.

“El protocolo indica que deben solicitar la suspensión inmediata del partido. Entonces, si eso se hubiese dado, nosotros habríamos activado de inmediato nuestro protocolo y habríamos podido tomar acciones”, aseguró Vásquez.

Sin embargo, reiteró que eso no se dio y cuando en la Liga revisaron el informe del árbitro, ratificaron que ahí no viene nada al respecto.

“Estamos esperando el informe de los comisarios de Unafut para poder tomar las decisiones pertinentes. Lamentablemente, nosotros nos enteramos hasta este lunes por la mañana. Los jugadores de Saprissa no informaron al respecto, no vimos ningún informe del árbitro y ningún comisario de Unafut nos informó”.

Según él, cuando sucede alguna situación que no está bien y se trata de un hecho que se comprueba, lo importante en ese caso es activar los protocolos.

“Pero para activarlos nosotros necesitamos estar informados por los comisarios del partido. La Unafut está solicitando que se tomen decisiones al respecto, estamos de acuerdo, pero creemos que lo primero es el debido proceso”.

Es decir, entender qué fue lo que sucedió, en qué sector del estadio ocurrió y a través del debido proceso poder tomar las decisiones correctas.

“Si son hechos comprobados como indica Unafut, la consulta que hacemos es por qué los comisarios de Unafut no activaron el protocolo. Nosotros como institución estamos claros con este tema”.

Detalló que en Alajuelense están en contra de cualquier tipo de violencia, ya sea verbal o física, pues con sus valores rechazan de forma absoluta cualquier tipo de violencia, ya sea verbal o física.

Sin embargo, independientemente de que no se hayan dado cuenta el domingo, de que el árbitro haya o no tomado la decisión de suspender el encuentro y que los comisarios hayan o no activado el protocolo para este tipo de situaciones, la Liga está comprometida con proteger la integridad de cualquier persona en el estadio.

“Con este tema del racismo rechazamos cualquier tipo de ataque racista que se de no solo en nuestro estadio, sino en cualquier estadio del país. Nuestros valores y los de nuestra institución, tienen que ser claros en el sentido de que rechazamos de forma absoluta cualquier tipo de violencia con nuestros aficionados, con los aficionados que nos visitan, con jugadores de nuestro equipo, con jugadores del equipo contrario. Es inaceptable que estas cosas sigan sucediendo y tenemos que erradicarlas y vamos a seguir luchando por eso”.

Vásquez insistió en que lamentablemente no fueron informados sobre lo que ocurría en el partido para poder tomar decisiones, en el caso de que se presentara dicha situación.

Cree que lo correcto es una investigación para poder determinar claramente el camino a seguir.

“Es posible que los comisarios de Unafut consideraran que el hecho no fue tan grave o que en algún momento dejó de suceder, pero eso no lo sabremos hasta no recibir los informes de los comisarios, porque debemos de partir que si esto es un hecho que se presenta y se sigue presentando dentro del partido debería de ser motivo de activación del protocolo”.

Pero el vocero de la Liga aseguró que no quisiera especular al respecto y lo correcto es esperar el informe de los comisarios.

“Unafut indica que ahí viene claro el tema y se informa sobre los hechos como se dieron y probablemente vamos a saber por qué no se activó este protocolo”, recalcó.

