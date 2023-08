CIES Football Observatory pone a Aarón Suárez entre los 100 futbolistas más prometedores

Claudio Vivas no pronunció el nombre de Aarón Suárez cuando dio a conocer sus 23 convocados para los amistosos de la Selección de Costa Rica en Europa contra Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, pero el 10 de Liga Deportiva Alajuelense apareció en otra lista.

CIES Football Observatory publicó en su edición 428 una investigación en la que dio a conocer cuáles son los 100 futbolistas más prometedores del mundo. Suárez es el único jugador costarricense que se encuentra en ese estudio.

Resulta llamativo que las dos situaciones se presentaran casi al mismo tiempo. En la rueda de prensa que ofreció el director de selecciones y técnico interino de la Tricolor no se formuló ninguna consulta sobre la ausencia del volante rojinegro.

En Alajuelense ven a Aarón Suárez como uno de sus jugadores con perfil de exportación y el estudio de CIES Observatory Football lo pone en la mira de los cazatalentos. (Rafael Pacheco Granados)

Así que no está claro el motivo real de su ausencia en esta convocatoria, pues ha sido uno de los jugadores más regulares de Alajuelense.

Inclusive, revive aquel recuerdo de lo que manifestó Vivas hace algún tiempo sobre el creativo de la Liga, cuando en una charla con José Alberto Montenegro y Gustavo López, en Tigo Sports, dijo: “Me parece un muy buen jugador de fútbol, un jugador que si tuviera diez centímetros más podría estar jugando en Europa, tranquilamente, o en otra liga. Lamentablemente, ese físico le sirve para ser un jugador destacado de acá, un jugador que a mí me gusta mucho”.

El argentino añadió entonces que el futbolista que marca una diferencia en el cambio de ritmo, en el cambio de pie, de pie a pie, en el pase gol, en el remate sin tener problemas de perfiles, hace cierta diferencia.

“Y él lo marca. Es inconstante en los partidos, a veces cuesta que tenga una constancia permanente. Yo he ido a la cancha de la Liga varias veces y la gente le pide más consistencia, pero no se olviden que los 10 a veces no la tocan y que cuando la tocan, marcan diferencia”.

Aquella vez hubo personajes del fútbol que se molestaron con esas palabras, como Mauricio Wright, quien criticó lo que consideró un ‘pensamiento desatinado’.

Después de eso, Vivas le aclaró la situación al jugador intentando hacerle ver que todo se malinterpretó y el manudo incluso fue uno de los hombres que Luis Fernando Suárez llevó a la Copa Oro.

Pero lo cierto del caso es que ahora no fue llamado por Claudio Vivas, siendo el futbolista que destaca Football Observary (Observatorio del Fútbol) del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) entre los más prometedores.

La publicación de ese top 100 la realizó ese grupo de investigación del CIES, un centro de estudio independiente ubicado en Neuchâtel, Suiza, y que se especializa en el análisis estadístico del fútbol, presentando datos y análisis exclusivos sobre jugadores, como rendimiento, traspasos, valores, calificaciones y talento.

CIES Football Observatory detalló que esta vez presentaba a los 100 futbolistas nacidos en 2002 o después, que aún no juegan en un club de las cinco grandes ligas, “pero cuyo nivel de experiencia acumulada durante el último año los coloca en la mejor posición para llevar sus carreras al siguiente nivel con éxito”.

También señaló que esta investigación es particularmente útil para los cazatalentos, ya que les permite clasificar a los jugadores considerando tanto su tiempo de juego como el nivel deportivo de los partidos disputados.

“Esto facilita la identificación de los talentos cuya contratación ofrece las mejores garantías de éxito. Se ha desarrollado una plataforma de pago con numerosos indicadores estadísticos para ayudar a los profesionales a optimizar sus estrategias”, apuntó CIES Football Observatory.

