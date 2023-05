Mauricio Wright defendió a Aarón Suárez del ‘desatinado’ pensamiento de Claudio Vivas

Desde la sala de prensa del estadio Ricardo Saprissa y de manera inesperada, Mauricio Wright salió en defensa del volante de Alajuelense Aarón Suárez.

Todo vino porque Wright quiso destacar a Israel Reyes, un jovencito que dio de qué hablar durante un buen rato en el partido en el que la S se dejó la victoria, 5 a 1, contra Grecia.

El técnico de las Panteras hizo énfasis en que su pupilo mide 1,60 metros. Es decir, cinco centímetros menos que la estatura del 10 de la Liga.

“Quiero mandar ese mensaje por ahí, porque el fútbol y la pelota es por abajo, es al piso y donde tiene que ser. No hay que discriminar a nadie por su estatura”, afirmó Mauricio Wright.

Esa frase era un detonante suficiente para saber que el técnico griego no solo destacaba a su muchacho.

También hacía una réplica directa a algo que no le gustó y que escuchó de boca del propio director de selecciones nacionales, Claudio Vivas, en el programa AM Tigo Sports.

¿Qué dijo Claudio Vivas sobre Aarón Suárez? Copiado!

“Me parece un muy buen jugador de fútbol, un jugador que si tuviera diez centímetros más podría estar jugando en Europa, tranquilamente, o en otra liga. Lamentablemente, ese físico le sirve para ser un jugador destacado de acá, un jugador que a mí me gusta mucho”, expresó Claudio Vivas mientras conversaba con los periodistas Gustavo López y José Alberto Montenegro.

El argentino añadió que el jugador que marca una diferencia en el cambio de ritmo, en el cambio de pie, de pie a pie, en el pase gol, en el remate sin tener problemas de perfiles, marca cierta diferencia.

“Y él lo marca. Es inconstante en los partidos, a veces cuesta que tenga una constancia permanente. Yo he ido a la cancha de la Liga varias veces y la gente le pide más consistencia, pero no se olviden que los 10 a veces no la tocan y que cuando la tocan, marcan diferencia”.

Aarón Suárez con 10 centímetros más de estatura estaría en Europa según Claudio Vivas pic.twitter.com/jTNCj6Espe — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 3, 2023

Esa opinión de Claudio Vivas le molestó a muchas personas, incluido Mauricio Wright. Él considera que la verdadera talla del futbolista radica en si juega bien, sin importar si es alto, mediano o bajo de estatura.

“No podemos ponernos en cosas raras y decir que a un jugador porque le faltan centímetros no puede estar en un fútbol de más nivel. Es doloroso. Yo quiero proteger a mi gente, a mis jugadores costarricenses y yo creo que los mejores jugadores en el mundo últimamente han sido bajos”.

Dio algunos ejemplos, como Lionel Messi (1,70 metros), Diego Armando Maradona (1,65 metros) y hasta el mismo Neymar (1,75 metros).

‘Es muy desatinada su opinión’ Copiado!

Tras ese criterio exteriorizado por Mauricio Wright, se le consultó de manera directa qué piensa entonces de que Claudio Vivas expresó que si Aarón Suárez midiera diez centímetros más estaría en Europa.

“A mí me parece que es muy desatinada su opinión”, respondió de inmediato. También aseguró que el creativo de Liga Deportiva Alajuelense es uno de los mejores jugadores que hay actualmente en el país.

“Si él no lo ve así, me extraña, porque viene de un fútbol que a mí me gusta mucho y de hecho voy a capacitarme cada vez que puedo a Argentina. Los jugadores allá no son altos en su mayoría y todos los jugadores picantes, buenos, son bajos”.

Al mencionar eso, a Wright se le vinieron a la mente dos exfutbolistas argentinos que entran dentro del parámetro que critica Vivas y que defiende, como Ricardo Bochini, con 1,68 metros y Ariel El Burrito Ortega, de 1,69 metros.

“Entonces, ¿de qué estamos hablando? En lo personal, yo quisiera tener a Aarón Suárez en mis proyectos. Y en la Selección él debería estar. Para mí, fue una injusticia que no lo llevaran al Mundial, porque de todos los jóvenes de este país, fue el que mejor andaba”.

Mauricio Wright considera que Aarón Suárez todavía tiene margen de mejora, con “un poquito de tranquilidad, de calma frente al marco”.

“Es determinante el muchacho, siempre está ahí, en acción de gol, dando pases a gol, es el que anota, es el que se mueve. Cuando un jugador tiene esa picardía, cómo no lo va a querer uno en un proyecto. Entonces no sé de qué estamos hablando”, analizó.

De manera directa, el mundialista de Corea y Japón 2002 reiteró que no comparte lo dicho por el director de selecciones nacionales sobre un futbolista que a su criterio cuenta con un gran talento y puede llegar lejos, incluso, hasta donde otros no creen.

“Uno tiene que dar buenos mensajes y Costa Rica es un país multicolor, tenemos gente de todo tipo, con muy buenas características. Jugadores altos, medianos, fuertes, rápidos, son buenas combinaciones y no podemos discriminar”, finalizó Mauricio Wright.