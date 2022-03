Celso Borges: ‘Casi siempre es peor la esperadera que el mismo juego’

Selección Nacional, entrenamiento Celso Borges se incorporó a la Tricolor para los decisivos compromisos ante Canadá, El Salvador y los Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados)

Integrarse a los entrenamientos de la Selección Nacional para los últimos tres partidos de la eliminatoria rumbo a Catar 2022 es un gran aliciente para el volante Celso Borges, quien superó una fractura en un dedo del pie derecho, precisamente ante Jamaica el pasado 2 de febrero.

Borges logró recuperarse para los decisivos compromisos de la ‘Sele’ ante Canadá el próximo 24 de marzo, frente a El Salvador el 27 y cerrará su participación contra Estados Unidos el día 30 de marzo, para definir su boleto a la Copa del Mundo. Comentó estar tranquilo y listo para el desafío.

“Fue una lesión seria. Siempre romperse un hueso es de mucha paciencia, porque hay que esperar que se haga el callo. Uno pierde movilidad las primeras semanas y siempre es complicado. Luego la recuperación se inicia cuando empieza a ponerse el pie y el trabajo es arduo. Pero yo estaba con la mente puesta en que sí podía llegar y por dicha los tiempos dieron para estar justamente hoy”, comentó Borges.

El volante de Brasil 2014 y Rusia 2018 argumentó que el ambiente que se torna en el plantel es de mucho optimismo, pues todo el grupo tiene consciencia de lo que se están jugando y lo que necesitan hacer para pelear ese puesto directo o bien el repechaje.

En la actualidad el combinado patrio es quinto de la eliminatoria y se encuentra fuera de clasificación con 16 puntos, a uno de Panamá (17) que está zona de repechaje y a cinco de México y Estados Unidos (21), que están en puestos de clasificación y a nueve de Canadá, líder invicto.

Enfocarse

“La ilusión por llegar al Mundial no solo la tienen los jóvenes, también la tenemos nosotros los veteranos. El hecho de jugarse un cupo Mundial nos llena a todos de una gran motivación. Tenemos un escenario optimista que nos da tranquilidad y confianza que podemos hacer bien las cosas”, expresó Borges.

“Sin duda la ansiedad que tenemos todos es que queremos jugar ya mañana ese primer partido ante Canadá. Casi siempre es peor la esperadera que el mismo juego, lo tenemos muy claro. En ese aspecto es que nos produce una gran ansiedad a todos porque sabemos lo qiue nos estamos jugando”, dijo.

El volante de Alajuelense y uno de los capitanes de la Tricolor indicó que los convocados tienen muy claro cuál es la idea de juego y los aspectos generales que les solicita el técnico Luis Fernando Suárez en las concentraciones, los cuales desde su punto de vista han sido ideales para mejorar y tener el equipo competitivo que todos desean.

“Por ahí lo que preferimos es enfocarnos en la gran oportunidad que tenemos al frente. Nos enfocamos en los tres partidos, nueve puntos que están en disputa y de lograrlos estaremos muy cerca del escenario que deseamos como es el Mundial. No es una tarea fácil pero para eso estamos entrenando muy fuerte”, manifestó Borges

Sobre la recuperación de su lesión, Celso fue enfático al indicar que no considera que le vaya a afectar el parón por la dolencia.

“Si estoy acá (en la Selección) es porque estoy al 100%, no iba a venir si no lo estuviera. Me siento muy bien y estas semanas de entrenamiento me van a caer muy bien para ponerme al mismo nivel de mis compañeros y aportar al grupo que se juega el boleto al Mundial”, acotó Borges.